EU alista su nueva estrategia contra los narcóticos

WASHINGTON (apro).-En los próximos días el gobierno de Donald Trump darán a conocer su nueva estrategia contra el combate de los narcóticos. El presupuesto anual para combatir este flagelo ascendió en 2024 a 44.5 mil millones de dólares.



Aunque Trump ha intensificado su asedio a los cárteles del narcotráfico y asegura que su "frontera está sellada", la realidad es diferente. En los últimos años, el consumo de fentanilo se ha disparado en Estados Unidos. Con sus precursores químicos llegando desde China a México, el ingreso de esta droga por mar o tierra a territorio estadunidense ha transformado el paisaje en algunos barrios urbanos.

