Trump presume que siempre ayudó a Jesse Jackson, pese a que los de izquierda lo llaman racista

WASHINGTON (apro).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que Jesse Jackson fue “un buen hombre” y que pese a él los de la izquierda radical y los desvergonzados lo llaman a él racista, aseguró que siempre apoyó y ayudó al líder afroamericano.

En mensaje en la red cibernética Truth Social y como reacción a la muerte del reverendo Jackson de 84 años, Trump aprovechó para vanagloriarse de que él es el presidente de Estados Unidos que más ha respaldado a la sociedad afroamericana de su país.

“Por años, en el edificio Trump, lo proveí de espacio para oficina a él y su coalición Arcoíris… respondí a sus pedidos de ayuda para que se aprobara y firmara la Reforma de Justicia Criminal que ningún otro presidente siquiera intentara”, indica el mensaje del mandatario.

Trump enfatiza que además siempre socorrió a Jackson cuando le solicitó se aprobaran legislaciones para financiar universidades afroamericanas y otros proyectos para financiar y promover los negocios y pequeños negocios de esta minoría étnica estadunidense.

“Lo conocí muy bien y mucho antes de ser presidente, fue un buen hombre con mucha personalidad, coraje e inteligencia callejera. Era muy gregario, un hombre que de verdad amaba a la gente. Pese al hecho de que falsa y consistentemente me llaman racista los desvergonzados lunáticos de la izquierda radical, todos los demócratas, siempre fue un placer ayudar a Jesse a lo largo de su camino”, anotó Trump.

El presidente de Estados Unidos, en su mensaje cibernético, reconoció la influencia política de Jackson y su papel en abrir espacios electorales a la comunidad afroamericana a todos los niveles de gobierno, inclusive para la disputa presidencial.

“Jesse fue una fuerza de la naturaleza como muchos otros antes que él. Sin que se le reconozca el crédito, tuvo mucho que ver con la elección de Barack Hussein Obama, un hombre al que no toleraba”, concluyó en su mensaje el presidente Trump.

En días recientes el mandatario estadunidense provocó polémica e ira racial, especialmente entre los afroamericanos, cuando en Truth Social divulgó un video con tintes políticos en el que al final se postró al expresidente Obama y su esposa Michelle Obama como simios.