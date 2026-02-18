Abogados de CBS sacaron del aire entrevista con candidato al Senado de EU, afirma Stephen Colbert

AUSTIN, Texas, EU (AP) — El presentador de TV nocturna Stephen Colbert afirmó que su entrevista con James Talarico, candidato demócrata al Senado federal por Texas, fue retirada de la emisión del lunes por la noche debido a que la cadena CBS temía que violara las directrices regulatorias del gobierno de Trump sobre otorgar el mismo tiempo a los candidatos políticos.

Las declaraciones de Colbert ensombrecieron el inicio de la votación anticipada para las primarias de Texas, en las que se presenta una dura contienda entre Talarico y la representante Jasmine Crockett por la candidatura demócrata.

El senador republicano John Cornyn, que aspira a un quinto mandato, también enfrenta una reñida contienda contra el fiscal general de Texas Ken Paxton y el representante Wesley Hunt.

Colbert dijo que los abogados de CBS dijeron “en términos muy claros”, que Talarico no podía aparecer en “The Late Show with Stephen Colbert” porque la cadena temía que se violaran los lineamientos del gobierno de Trump. Sin embargo, el presentador entrevistó a Talarico por cerca de 15 minutos y publicó el video en YouTube, debido a que el material en línea no entra en la regla de igualdad de tiempo.

“Luego me dijeron, con cierta ambigüedad, que no sólo no podía presentarlo, sino que no podía mencionar que no lo presentaría. Y como mi cadena claramente no quiere que hablemos de esto, hablemos de esto”, señaló Colbert.

CBS discrepó con el relato de Colbert y afirmó que los abogados brindaron “orientación legal acerca de que la transmisión podría activar la regla de tiempo igual de la FCC”, refiriéndose a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, por sus siglas en inglés.

Crockett expresó su escepticismo respecto a la “manía” mostrada el primer día de la votación anticipada “que parece bastante conveniente”.

Dos contiendas al Senado se aceleran

Talarico y Crockett se han dado a conocer a nivel nacional gracias a clips en redes sociales mientras los medios de comunicación actúan con cautela ante las cambiantes directrices de transmisión, emitidas por el gobierno de Trump, que regulan cómo entrevistan a candidatos políticos.

Talarico publicó en X un clip de casi un minuto de su entrevista con Colbert, calificándola como “la entrevista que Donald Trump no quería que vieras”.

“Creo que Donald Trump está preocupado porque estamos a punto de darle la vuelta a Texas”, expresó Talarico en un comunicado. “Esta es la forma más peligrosa de cultura de la cancelación, la que viene desde arriba”.

Crockett sugirió que Colbert pudo haber evitado el problema con la FCC si la hubiera invitado al programa, como lo ha hecho en el pasado. Ella y Talarico aparecieron en “The View”, un programa diurno de ABC.

La candidata dijo a reporteros después de votar anticipadamente en Dallas que aún analizaba la situación, pero añadió que “he estado con Colbert varias veces, he estado en “The View” varias veces. He estado con (Jimmy) Kimmel varias (veces). He estado en todos esos programas varias veces”.

Del lado republicano, Paxton intensificó la que había sido una campaña discreta con un mitin realizado la tarde del lunes en Tyler, en el este de Texas, mientras que Cornyn realizó su propio mitin el martes en Austin. Hunt publicó un nuevo anuncio televisivo también el martes.

Advertencias de la FCC

Las cadenas de radiodifusión están obligadas a dar el mismo tiempo a los candidatos políticos, pero tradicionalmente, esa norma no se ha aplicado a los programas de entrevistas. En enero, la FCC emitió nuevas directrices donde advertía a los presentadores nocturnos y diurnos que deben dar el mismo tiempo a los candidatos políticos, y el presidente del organismo, Brendan Carr, puso en duda la exención para programas de entrevistas y planteó que los presentadores estaban “motivados por fines partidistas”.

“La FCC no ha recibido ninguna evidencia de que la parte de entrevista de cualquier programa televisivo de entrevistas, nocturno o diurno, que esté al aire actualmente califique para la exención de noticias de buena fe”, según el aviso público. Carr, designado por Trump el año pasado para dirigir la agencia, ha criticado con frecuencia los programas de entrevistas de las cadenas, y el año pasado sugirió que podría “valer la pena” examinar a “The View” de ABC —cuyas presentadoras han sido a menudo críticas de Trump— por la exención.

Hasta el martes, la FCC no había respondido a un mensaje en el que se solicitaban sus comentarios.

Los días de Colbert en su silla de presentador están contados desde que CBS anunciara el año pasado que cancelaría su programa en mayo por razones financieras, cerrando una institución televisiva de décadas en un cambiante panorama mediático.

Pero el momento del anuncio —tres días después de que Colbert criticara el acuerdo entre Trump y Paramount Global, empresa matriz de CBS, por un reportaje de “60 Minutes”— llevó a dos senadores de Estados Unidos a cuestionar públicamente los motivos de la decisión, que sirvió para sacar del aire a uno de los críticos nocturnos más destacados y persistentes de Trump.

Los candidatos buscan evitar segundas vueltas

Mientras tanto, Talarico y Crockett esperan evitar una segunda vuelta el 26 de mayo al obtener al menos el 50% del voto demócrata en la elección primaria del 3 de marzo. Paxton también intenta evitar una segunda vuelta y, hasta el viernes, el único anuncio que su campaña, relativamente discreta, había difundido atacaba a Hunt.

Hunt intenta atraer a votantes que buscan una alternativa a Cornyn, pero que se sienten incómodos con Paxton. El fiscal general de Texas superó un juicio político en 2023 por acusaciones de corrupción y llegó a un acuerdo para poner fin a un prolongado caso de fraude de valores, pero ahora enfrenta un divorcio contencioso por acusaciones de adulterio.

Hunt difundió un nuevo anuncio el martes, con fotos de él junto a Trump, atacando a Cornyn por su larga trayectoria política y declarando: “Este es nuestro momento para terminar con el statu quo”.

Pero el equipo de campaña de Paxton ha difundido su propio anuncio desde el viernes, con clips de video de él junto a Trump. Hasta el lunes, el presidente no había respaldado a ninguno de los candidatos.

Paxton retrató el lunes por la noche a Cornyn como una criatura del grupo de poder de Washington y añadió: “Bueno, yo no soy su tipo de persona y nunca voy a ser su tipo de persona”.

Temores republicanos sobre Paxton

La votación anticipada comenzó con Paxton como el favorito del Partido Republicano, aunque la campaña de Cornyn y los super PAC aliados habían gastado más de 54 millones de dólares en publicidad televisiva desde el año pasado, según el servicio de rastreo de anuncios AdImpact. Paxton piensa que incluso es más conocido que Cornyn.

Los líderes republicanos del Senado en Washington dicen que Paxton, como nominado republicano, requeriría cientos de millones de dólares más para defenderse en una elección general de lo que requeriría Cornyn, y que el partido no debería tener que gastar en un estado que Trump ganó por más de 13 puntos porcentuales.

Cornyn hizo eco de esas preocupaciones en un mitin realizado el martes en Austin.

“Pagaremos el precio de tener un lastre como nuestro fiscal general corrupto colgando de nuestro cuello”, manifestó. “Le pasará factura a todos los que estén en la boleta”.