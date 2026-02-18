Asesinato de joven activista francés de ultraderecha intensifica polarización política en Francia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El asesinato de Quentin Deranque, un joven activista francés de ultraderecha, ha intensificado la polarización política de Francia a un mes de las elecciones municipales y la candidatura presidencial de 2027.

El joven de 23 años murió a causa de una grave lesión cerebral, luego de haber sido agredido por varias personas durante una protesta propalestina por un grupo izquierdista en una universidad de Lyon, al sureste de Francia.

Presuntamente, el ataque habría sido perpetuado por integrantes de la llamada Jeune Garde (Joven Guardia), una organización antifascista cofundada por Raphaël Arnault, diputado del partido La Francia Insumisa (LFI, por sus siglas en francés).

Sin embargo, los integrantes del movimiento han negado su participación en el ataque suscitado el pasado 12 de febrero, a lo que llamaron como “trágicos eventos”.

Su muerte ha conmocionado a la población francesa y se ha enmarcado en una creciente disputa entre la extrema derecha y la política izquierdista en la nación europea.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que “ninguna causa ni ideología justificará jamás el asesinato”, recalcando que Quentin fue víctima de “un estallido de violencia sin precedentes”.

À Lyon, Quentin a été victime d’un déferlement de violence inouï.



Il a perdu la vie à 23 ans seulement.



À sa famille et à ses proches, j’adresse mes pensées et le soutien de la Nation.



En République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l’on tue.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 14, 2026

Algunos funcionarios franceses se han pronunciado al respecto para desaprobar las acciones cometidas por integrantes de la ultraizquierda.

Jordan Bardella, líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, acusó al movimiento Joven Guardia de ser el “brazo armado” de LFI y responsabilizó a Arnault del asesinato de Deranque.

Por su parte, integrantes de la LFI han denunciado recibir amenazas contra sus sedes, pues tan solo este miércoles la sede en París del partido izquierdista fue evacuada por amenaza de bomba.

“Llamamos a la responsabilidad: el odio racista de la extrema derecha está listo para atacar. Quienes continúan calumniándonos son irresponsables”, escribió Clémence Guetté, diputada de LFI.

« Je viens de poser des explosifs dans vos locaux, j’ai bien fait mon travail (de nuit) de façon à ce que on ne puisse pas les trouver, je vais tous vous tuer.



Je vais tuer tout les crouilles, les gauchistes et autres nègres, tout va exploser à 13h et vous mourrez tous.



Vous… pic.twitter.com/aohG7ebbQo — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) February 18, 2026

Asimismo, la diputada Mathilde Panot se pronunció al respecto y lanzó un mensaje en contra de dichas amenazas: “A quienes buscan intimidarnos: no cederemos y nunca acabarán con nosotros”.

Detienen a presuntos implicados en asesinato de joven activista

Hasta este miércoles han sido detenidas 11 personas presuntamente implicadas en el asesinato del joven Quentin Deranque, de las cuales al menos seis son autores materiales de la agresión.

Entre los arrestados se encuentra Jacques-Élie Favrot, asistente parlamentario del diputado Arnault, de la LFI, lo que ha puesto la mirada en la izquierda radical de Francia.

Ante esto, el parlamento afirmó que ha comenzado con el proceso correspondiente para cerrar los lazos con dicho colaborador.

¿Quién era Quentin Deranque?

El joven de 23 años era activista de ideas conservadoras, religiosas y provida. Provenía de una familia de origen hispanoamericano.

Estudiaba Matemáticas y Ciencia de Datos en la Universidad de Lyon. A su vez, trabajaba una empresa ferroviaria estatal. En cuanto al entorno católico, era miembro de la parroquia de San Jorge de Lyon y de la congregación conocida como Fraternidad Sacerdotal de San Pedro.

Deranque había asistido a la marcha de forma pacífica para manifestarse junto al colectivo antimigración Némesis, con el propósito de defender los derechos de las mujeres de Occidente.