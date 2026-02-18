Congreso elige a José María Balcázar como nuevo presidente interino de Perú tras destitución de Jerí

LIMA (AP) — El Congreso peruano eligió el miércoles al legislador José María Balcázar como nuevo presidente interino en reemplazo de José Jerí, removido la víspera tras quedar envuelto en un escándalo de supuesta corrupción por varias citas no registradas con empresarios chinos.

Por 60 votos a favor y 46 en contra, Balcázar fue elegido para asumir la presidencia interina tras imponerse en una segunda votación a la legisladora María del Carmen Alva.

El nuevo mandatario será el octavo en una década en el país sudamericano, aquejado por una crónica inestabilidad política.

Balcázar gobernará por cinco meses y entregará el poder el 28 de julio a quien gane las elecciones generales del 12 de abril, cuando los peruanos elegirán presidente, 130 diputados y 60 senadores. Si no hay un candidato que obtenga más del 50% de los sufragios, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta en junio.

El actual Parlamento —que inició funciones en 2021— ha destituido a tres presidentes: Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y a Jerí, que duró cuatro meses en el cargo.

En octubre, cuando asumió como mandatario interino, Jerí era titular del Congreso y según la ley le correspondía suceder a Boluarte, que no tenía vicepresidentes.

Las destituciones o renuncias de mandatarios en Perú obedecen a que muchas veces los gobernantes carecen de mayorías legislativas y los legisladores interpretan de forma amplia un artículo de la Constitución que permite destituirlos por "incapacidad moral".

Ola de asesinatos y extorsiones

Balcázar afrontará una ola de asesinatos y extorsiones que golpea a los pequeños empresarios y a la clase trabajadora.

El nuevo presidente interino dijo la víspera a la prensa que "Perú necesita un punto de quiebre para poder garantizar las elecciones que se nos vienen y demostrar que este país no está dividido, hay que juntarlo… hay gente valiosa en todos los sectores".

Por su investidura, Balcázar fue denunciado en 2025 por la fiscalía ante el Parlamento por el delito de cohecho tras presuntamente haber intercambiado favores con una exfiscal general. Ese intercambio habría ocurrido en 2022, según la fiscalía.

Desde 1821, cuando Perú se convirtió en una república y se independizó de España, la década de 2016-2026 es la que ha acumulado más presidentes, según los historiadores locales.

La víspera el Parlamento peruano destituyó a Jerí luego de que la prensa reveló sus reuniones no registradas con empresarios chinos, uno de ellos contratista estatal. Jerí se defendió indicando que coordinaba una festividad peruano-china y que fue al restaurante y a la tienda de uno de estos empresarios para comer comida china y comprar caramelos chinos.

La fiscalía tiene dos investigaciones abiertas contra Jerí por patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado. También es indagado por otro caso de tráfico de influencias agravado luego de que nueve mujeres que se reunieron con Jerí fueron contratadas en la administración pública.

Antes de asumir la presidencia Jerí afrontó cuestionamientos que incluían el incremento de su patrimonio personal en más de mil por ciento en 2024 luego de tres años como parlamentario.