Cuatro legisladores poco conocidos buscan convertirse en nuevo presidente de Perú por sólo 5 meses

El edificio del Congreso se encuentra el día antes de que los legisladores debatan la destitución del presidente de la nación en Lima, Perú, el lunes 16 de febrero de 2026. Foto: AP

LIMA (AP) — Cuatro parlamentarios poco conocidos para la mayoría de los peruanos buscarán la noche del miércoles ser elegidos entre sus colegas como el sucesor del destituido expresidente José Jerí y, quien reciba más votos, gobernará hasta el 28 de julio cuando entregue el cargo al triunfador de las elecciones generales de abril.

El nuevo presidente gobernará cinco meses y será el octavo en una década en un país que arrastra una crisis política porque los mandatarios destituidos no tuvieron mayoría legislativa y los legisladores interpretaron de forma amplia un artículo de la Constitución para removerlos por “incapacidad moral permanente”.

El Congreso informó la víspera que hay cuatro candidatos inscritos, cuyos respaldos aún no están claros.

Una de las favoritas es María del Carmen Alva, una abogada de 58 años, propuesta por el partido conservador Acción Popular y quien en 2021 fue presidenta del Parlamento. La familia de Alva tiene intereses en agroexportadoras que envían espárragos a diversos países, incluido Estados Unidos.

Durante las manifestaciones de Perú —que entre 2022 y 2023 dejaron 50 civiles muertos por las fuerzas de seguridad — Alva señaló a la prensa, sin mostrar pruebas, que quienes protestaban en Puno, una región donde murieron 18 civiles, eran “exterroristas”. También defendió la permanencia de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025) y calificó el trabajo policial contra los manifestantes de “impecable”.

Otro de los postulantes es Héctor Acuña, un ingeniero de 68 años del grupo conservador Honor y Democracia con nula experiencia política y que es hermano de César Acuña, un millonario exgobernador de una región azotada por la delincuencia y candidato presidencial para las próximas elecciones del 12 de abril por Alianza para el Progreso, un partido que ha respaldado a los expresidentes Boluarte y Jerí (2025-2026).

Acuña dijo la víspera que garantizará “la estabilidad social” y un cambio de gobierno "que refleje el respeto por la voluntad del pueblo peruano expresado en las urnas este 2026”.

También se postulan José Balcázar, un exjuez de 83 años, impulsado por el partido izquierdista Perú Libre, y Edgard Reymundo, un sociólogo de 73 años, del también izquierdista Bloque Democrático.

Desde 1821, cuando Perú se convirtió en una república y se independizó de España, la década de 2016-2026 es la que ha acumulado más presidentes, según los historiadores locales.

La víspera el Parlamento peruano destituyó al presidente Jerí —quien duró apenas cuatro meses en el cargo— luego de que la prensa reveló sus reuniones no registradas con empresarios chinos, uno de ellos contratista estatal. Jerí se defendió indicando que coordinaba una festividad peruano-china y que también fue al restaurante y a la tienda de uno de estos empresarios para comer comida china y comprar caramelos chinos.

La fiscalía tiene dos investigaciones abiertas contra Jerí por patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado. También es indagado por otro caso de tráfico de influencias agravado luego de que nueve mujeres que se reunieron con Jerí fueron contratadas en la administración pública.

Antes de asumir la presidencia Jerí afrontó cuestionamientos que incluían el incremento de su patrimonio personal en más de 1.000% en 2024 luego de tres años como parlamentario. También se le archivó una denuncia por presunta violación sexual a una mujer que lo denunció ese mismo año.

El sucesor de Jerí afrontará una ola de asesinatos y extorsiones que golpea a los pequeños empresarios y la clase trabajadora. Otro de los pedidos de diversos grupos políticos es garantizar comicios transparentes el 12 de abril cuando se elegirá un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores.