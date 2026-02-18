Por qué estar soltero en España implica pagar casi 18.897 pesos más al mes

La falta de economías de escala en el hogar implica un mayor coste en vivienda y servicios para quienes viven solos.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Vivir sin pareja en España implica asumir un gasto mensual mayor que compartir hogar. Un análisis basado en datos oficiales de estructura de gasto, mercado de vivienda y normativa fiscal estima que una persona que vive sola afronta hasta 932 euros más al mes que quienes reparten costos en pareja. Al tipo de cambio promedio del 18 de febrero de 2026, cuando el euro se cotiza alrededor de 20.27 pesos mexicanos por unidad, 932 euros equivalen aproximadamente a 18.897 pesos mexicanos.

El diferencial económico no responde a un impuesto formal establecido en la legislación española, sino a la acumulación de gastos que no se dividen cuando una sola persona sostiene un hogar.

Vivienda y suministros concentran la mayor diferencia de gasto mensual

El principal componente del sobrecosto se encuentra en la vivienda. El mercado del alquiler en España mantiene niveles elevados en varias capitales de provincia. Cuando dos personas comparten piso, dividen el pago del arrendamiento o la hipoteca. En contraste, quien vive solo cubre la totalidad del importe.

A este gasto se suman los suministros básicos. Facturas como electricidad, agua, gas, internet y cuotas de comunidad incluyen componentes fijos que no se reducen en proporción al número de habitantes. Una sola persona asume el pago completo de estos servicios.

El Instituto Nacional de Estadística, Instituto Nacional de Estadística, ha documentado en sus estadísticas sobre hogares que el número de viviendas unipersonales ha aumentado en las últimas décadas. El crecimiento de este tipo de hogares coincide con un mayor gasto por persona en comparación con aquellos donde conviven dos o más adultos.

La alimentación también influye en el diferencial. Muchos productos se comercializan en formatos familiares o con descuentos por volumen. Una persona que compra en cantidades menores paga un precio unitario superior en determinados casos.

Si se traslada el cálculo a moneda mexicana, el diferencial mensual de 932 euros representa cerca de 18.897 pesos mexicanos adicionales cada mes. En términos anuales, la cifra asciende a 11.184 euros, lo que equivale aproximadamente a 226.764 pesos mexicanos al tipo de cambio referido.

La tributación conjunta en el IRPF reduce la carga fiscal en parejas

El sistema tributario también incide en la diferencia de gasto. La Agencia Tributaria permite que matrimonios no separados legalmente presenten declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta modalidad contempla reducciones específicas en la base imponible cuando uno de los cónyuges no percibe ingresos o registra rentas inferiores a determinados límites.

Las personas solteras no pueden optar por esta modalidad, salvo en casos específicos relacionados con hijos a cargo. En consecuencia, tributan de manera individual sin acceder a reducciones asociadas a la unidad familiar.

Determinadas ayudas públicas también consideran la renta del conjunto del hogar. Dos personas que conviven pueden situarse dentro de umbrales que les permitan solicitar apoyos o beneficios fiscales que una persona sola, con el mismo ingreso total, no obtiene.

El análisis que estima los 932 euros mensuales integra el impacto combinado de vivienda, suministros, alimentación, seguros, transporte y diferencias fiscales. La cifra puede variar según la ciudad y el nivel de ingresos, pero refleja un patrón de gasto estructural.

Cambios demográficos impulsan el aumento de hogares unipersonales

Las estadísticas oficiales muestran que el número de personas que viven solas ha crecido por factores como el retraso en la edad de matrimonio, el aumento de la esperanza de vida y cambios en la organización familiar. Este fenómeno modifica la demanda de vivienda, con mayor interés en estudios y apartamentos de una habitación.

Sin embargo, la oferta disponible no siempre responde a esa demanda específica, lo que incide en los precios. En ciudades con alta concentración de empleo y servicios, el coste del alquiler absorbe una parte significativa del ingreso individual.

El gasto medio por hogar también ha registrado variaciones en los últimos años debido al comportamiento de los precios de la energía y otros bienes básicos. Cuando dos adultos comparten vivienda, distribuyen estos incrementos entre ambos. En un hogar unipersonal, el impacto recae en un solo ingreso.

El cálculo de 932 euros adicionales no representa una figura legal recogida en el ordenamiento español. El término “impuesto por no tener pareja” se utiliza para describir la diferencia económica derivada de no compartir gastos estructurales.