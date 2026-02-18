Therian: denuncias por presuntos ataques en grupo generan investigación en Argentina (VIDEOS)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una denuncia realizada en la provincia de Córdoba, Argentina, puso en el centro de la discusión pública a jóvenes que se identifican como “therians”, luego de que una madre afirmara que su hija de 14 años fue atacada por un grupo de adolescentes que usaban máscaras de animales.

El hecho habría ocurrido en la ciudad de Jesús María, cuando la menor salía del colegio y caminaba sola. Según el testimonio difundido por la madre en medios locales el 11 de febrero de 2026, entre tres y cuatro jóvenes con máscaras de lobos y perros se acercaron a la adolescente, la rodearon y comenzaron a imitar comportamientos animales. La mujer declaró que uno de ellos mordió a su hija en el tobillo antes de retirarse del lugar.

La madre señaló que la adolescente no informó de inmediato lo ocurrido por temor, y que posteriormente presentó la situación ante adultos responsables. El caso fue replicado por medios nacionales y generó debate en redes sociales sobre la posible existencia de agresiones grupales vinculadas a personas que se identifican como therians.

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado la existencia de una organización formal ni han informado sobre detenciones relacionadas con el episodio. Tampoco se ha difundido un parte policial detallado sobre el avance de la investigación.

Reportes sobre comportamientos colectivos en espacios públicos

El caso de Córdoba no es el único que circula en medios. En las últimas semanas, portales de Argentina y Chile han publicado reportes sobre jóvenes que se reúnen en plazas y parques utilizando máscaras y accesorios de animales, desplazándose en cuatro extremidades y emitiendo sonidos como aullidos.

Nueve therians hicieron una competencia de ladridos.



uD83DuDCF9 santzuazo pic.twitter.com/no7FZu2qLM — MDZ Online (@mdzol) January 26, 2026

Algunas publicaciones mencionan denuncias por conductas que incluyeron persecuciones o intentos de morder a otras personas, aunque en la mayoría de los casos no se detallan actuaciones judiciales formales ni imputaciones concretas.

En Chile, un medio nacional informó el 14 de febrero de 2026 que se registraron advertencias ciudadanas por comportamientos similares en espacios públicos, donde adolescentes caracterizados como animales interactuaron físicamente entre ellos y con transeúntes. No obstante, no se precisaron causas penales abiertas ni cifras oficiales sobre denuncias.

Los reportes describen encuentros grupales organizados a través de redes sociales. Las convocatorias se difunden mediante plataformas digitales donde los participantes comparten videos y fotografías de sus reuniones.

Qué implica la identidad therian

La identidad “therian” se relaciona con personas que afirman experimentar una identificación interna con un animal no humano. El término proviene del griego “therion”, que significa animal salvaje. Quienes se reconocen dentro de esta identidad sostienen que se trata de una vivencia psicológica o espiritual y no de una transformación física.

En redes sociales, algunos jóvenes publican contenidos en los que utilizan máscaras, colas artificiales y otros accesorios, y simulan desplazamientos en cuatro patas. Integrantes de esta comunidad han declarado en distintos medios que su identidad no implica desconocer normas sociales ni participar en actos violentos.

En una entrevista difundida por un portal argentino, miembros autodenominados therians afirmaron que no promueven agresiones y rechazaron que su identidad esté vinculada a ataques físicos. Indicaron que las conductas denunciadas no representan al conjunto de personas que se identifican de esa manera.

Autoridades no confirman ataques organizados

Hasta la fecha, no existen comunicados oficiales que confirmen la existencia de ataques sistemáticos en manada organizados por personas que se identifiquen como therians. Los casos difundidos corresponden a denuncias individuales relatadas en medios de comunicación.

En el caso de Córdoba, los reportes publicados el 11 de febrero de 2026 no detallan medidas judiciales adoptadas hasta el momento. Tampoco se informó oficialmente si existen registros médicos que acrediten lesiones derivadas del presunto ataque.

Mientras los videos de reuniones de jóvenes caracterizados como animales continúan circulando en plataformas digitales, las autoridades no han confirmado la existencia de estructuras organizadas ni patrones de agresión coordinada.

Los reportes disponibles describen episodios aislados cuya verificación depende de investigaciones locales en curso.