Andrés de Inglaterra, en libertad tras pasar más de diez horas detenido

MADRID (EUROPA PRESS).- La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, informó que el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor ha sido puesto en libertad tras pasar aproximadamente 11 horas detenido en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Este jueves hemos arrestado a un hombre de Norfolk en su sesentena por sospechas de irregularidades. El hombre ha sido ahora puesto en libertad mientras avanza la investigación", señaló la Policía en un comunicado en el que informó, a su vez, de que uno de los registros –el de su vivienda en Norfolk –, finalizó.

Andrés de Inglaterra abandonó la comisaría de la localidad de Aylsham en la parte trasera de un vehículo, según matizó la cadena de televisión BBC, si bien las fuentes consultadas ya apuntaban a que sería puesto en libertad bajo fianza a medida que continúan las pesquisas.

La detención llega semanas después de que la Casa Real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.