Costa Rica opta por la continuidad: la oficialista Laura Fernández arrasa y es la presidenta electa

Costa Rica tiene nueva presidenta. En la primera vuelta, Laura Fernández fue elegida jefa de Estado –50º en la historia del país– con casi el 50% de los votos, muy por encima del umbral del 40% necesario para obtener la victoria en primera vuelta.

La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) quedó por encima de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, que rondó el 33%. Mucho más atrás quedaron Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana y Ariel Robles del Frente Amplio, que merodearon el 4% y 3%, respectivamente.

Noticias Relacionadas Costa Rica sale a votar con el oficialismo como favorito

El oficialismo también consiguió la victoria en los comicios legislativos, aunque por un margen más estrecho. Con alrededor del 40% de los votos, PPSO conseguiría 30 o 31 escaños, según las proyecciones de medios locales. Si bien se erige como la principal fuerza, queda por debajo de su objetivo de llegar a 40 bancas para tener mayoría absoluta y pasar reformas sin depender de acuerdos con otros partidos.

La noche de los comicios tuvo una particularidad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de los referentes de la nueva mandataria –quien se inspira en su modelo de seguridad y carcelario, fuertemente denunciado por violaciones de los derechos humanos–, publicó en su cuenta de X las felicitaciones para Fernández, incluso antes de la publicación oficial de los resultados.

Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.



Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica. — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 2, 2026

Fernández, abanderada de la "continuidad del cambio"

Fernández fue la candidata elegida por el actual presidente costarricense Rodrigo Chaves para continuar con el modelo político. Así, ella se presentó como la "continuidad del cambio" y la "heredera", lo que le permitió capitalizar los altos índices de aprobación del mandatario saliente, cultor de un discurso antiestablishment y de corte populista.

Nacida en 1986, Fernández es licenciada en Ciencias Políticas con una maestría en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática de la Universidad de Costa Rica.

Se desempeñó durante ocho años en la Secretaría Sectorial de Empleo Público, antes de dedicarse a la asesoría parlamentaria. En 2018, fue candidata a la vicepresidencia con Mario Redondo Poveda, pero su ascenso político llegaría con la elección del actual presidente Rodrigo Chaves.

A sus 39 años, Fernández ha ocupado cargos importantes dentro del Ejecutivo, como ministra de Planificación y jefa de gabinete del actual Gobierno de Chaves, un cargo al que renunció en enero de 2025 para postularse a las elecciones presidenciales por el Partido Pueblo Soberano (PPS).

Su programa de gobierno está estructurado en cinco ejes estratégicos con 523 acciones concretas, 80 de ellas destinadas a "la justicia y seguridad humana", con énfasis en orden y seguridad. Entre sus detractores, hay temor a que tome una deriva autoritaria, por su cercanía con Chaves (que durante su gobierno ha chocado con los otros poderes del Estado) y Bukele.

Otra propuesta que destaca en el programa de gobierno de Fernández es la venta del Banco de Costa Rica y Bisca, dos bancos públicos con los que la candidata, asegura, destinaría a financiar el sistema público de pensiones.

Elecciones sin incidentes

La jornada transcurrió sin sobresaltos tras 12 horas de urnas abiertas en todo el territorio, con el cierre a las 18 (hora local), tal como estaba estipulado. En total, 3,7 millones de costarricenses estaban llamados a votar para elegir nuevas autoridades entre 20 opciones presidenciales y más de mil aspirantes a 57 escaños de diputados. La participación estuvo por encima de los comicios recientes, arañando el 70%.

Tras la finalización de la votación, una fracción de los civiles se dirigió a esperar los resultados a la Fuente de la Hispanidad con banderas de diferentes formaciones políticas.

Los candidatos acudieron a las votaciones en un clima festivo, con sus seguidores acompañando. Cada uno hizo el llamado a la población a transcurrir el día en calma y a votar libremente.

Uno de las pocas controversias del día la protagonizó el presidente saliente, Rodrigo Chaves. En redes sociales se viralizó un video que muestra al mandatario haciendo gestos de burla a detractores que le gritaban "¡Fuera Chaves!" a las afueras de un centro de votación en la ciudad de Curridabat. El jefe de Estado había llegado allí para acompañar la votación de la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Al ver estas imágenes, el candidato a presidente por el Frente Amplio, Ariel Robles, cuestionó la "madurez emocional" de Chaves y sostuvo que "nunca entendió lo que significa vivir en un país de paz".

Por su parte, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, remarcó que la votación se debe vivir "con respeto y sin violencia", por lo que "al primero que hay que llamarle un poquito la atención es al presidente de la República".

En tanto, Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), lamentó "que hayamos llegado a eso" y repudió el "nivel de toxicidad por parte de la persona que debería dar más ejemplo a todos los costarricenses”.

En ese sentido, al anunciar el primer corte de resultados, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, destacó unas "elecciones ejemplares" y llamó a la "reflexión" luego de una campaña "intensa" y que ha tenido "discursos de odio".

"El llamado hoy es a la responsabilidad, a frenar esta escalada de insultos y crispación que no nos acerca un milímetros a los objetivos en los que deberíamos converger", remarcó.

Asimismo, en un aparente tiro por elevación a las críticas de Rodrigo Chaves (que había acusado al TSE de "amordazarlo" por limitar su participación en la campaña), Zamora subrayó que "fracasaron quienes intentaron desacreditar a este Tribunal y dañar la confianza que nuestro pueblo siempre ha tenido en los procesos electorales".

Los temas de la campaña

La campaña de las elecciones estuvo marcada por la inseguridad como tema central, considerado por los costarricenses, según las encuestas, como el principal problema por el incremento de los homicidios y la presencia de bandas delictivas.

La oficialista Fernández prometió mano dura contra el crimen organizado, la chance de fijar un estado de excepción en zonas conflictivas, hacer una reforma del Poder Judicial y de las leyes contra la criminalidad. Además de continuar con la mega cárcel inspirada en la existente en El Salvador.

Otro de los asuntos fue la continuidad de las iniciativas del actual gobierno del presidente Rodrigo Chaves, una promesa lanzada por Fernández. Inclusive, habló de la posibilidad de ofrecerle un cargo como ministro.

Autor: Ramiro Cué Barberena