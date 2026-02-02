En respuesta a Trump, Cuba se dice dispuesta a fortalecer la cooperación con EU

MADRID (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Cuba negó este domingo las acusaciones vertidas por la Administración de Donald Trump sobre su apoyo o financiación a organizaciones terroristas o que la isla albergue bases militares de otros países, un argumento esgrimido por Washington para forzar a las autoridades cubanas a llegar a un acuerdo y que el pasado viernes materializó, amenazando con imponer aranceles a todo país que suministre petróleo a La Habana.

"Cuba declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Nuestro país mantiene una política de tolerancia cero frente a la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, y está comprometido con la prevención, detección y enfrentamiento de actividades financieras ilícitas, en consonancia con los estándares internacionales", señaló en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores cubano, que condenó el terrorismo "de manera inequívoca", defendió que "cualquier interacción pasada que haya involucrado a personas posteriormente designadas como terroristas ocurrió únicamente en contextos humanitarios limitados, vinculados a procesos de paz reconocidos internacionalmente, a solicitud de sus respectivos gobiernos, de manera plenamente transparente".

En la misma línea, la cartera diplomática negó que la isla albergue "bases militares o de inteligencia extranjeras" y manifestó su rechazo a "la caracterización de ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos".

"Tampoco ha apoyado ninguna actividad hostil contra ese país ni permitirá que nuestro territorio se utilice contra otra nación", agregó, después de reafirmar su "compromiso de cooperar con" las autoridades estadunidenses así como de otros estados en aras de "fortalecer la seguridad regional e internacional".

La diplomacia cubana aseguró en este sentido su disposición a "reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas", citando la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la prevención del blanqueo de capitales, la trata de personas y cuestiones de ciberseguridad, si bien subrayó que no renunciará "jamás a la defensa de su soberanía y la independencia".

"Cuba propone renovar la cooperación técnica con Estados Unidos (...) y continuará fortaleciendo su marco jurídico para respaldar estos esfuerzos, consciente de que cuando ha existido voluntad de las partes, se ha podido avanzar en estos frentes", declaró el Ministerio dirigido por Bruno Rodríguez.

Así las cosas, reclamó que ambos pueblos "se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica".

"Cuba reafirmó su disposición a mantener un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles con el Gobierno de Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el Derecho Internacional", declaró.