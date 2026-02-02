Trump insiste en que está "muy cerca" de lograr un acuerdo con Cuba

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir este lunes en que su administración está "muy cerca" de conseguir un acuerdo con las autoridades de Cuba que permita a los cubanos en territorio estadounidense volver a visitar su país.

"A los hombres les gustaría volver, les gustaría al menos visitar a sus familiares. Y creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Ahora mismo estamos negociando con los líderes cubanos", señaló a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

En esta línea, el mandatario estadounidense aseguró que quiere "ocuparse" de los exiliados cubanos que residen en el país norteamericano: "Tenemos mucha gente que vino de Cuba, que fue expulsada de Cuba o que huyó de Cuba. Vinieron en balsas, atravesaron aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo hicieron. Y eso fue hace muchos años".

El inquilino de la Casa Blanca se ha vuelto a referir a la situación socioeconómica que atraviesa la isla, afirmando que es una "nación fallida", puesto que "no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar", incluido México. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Claudia Sheinbaum "va a dejar" de suministrar petróleo a La Habana, pese a que la mandataria asegurara el fin de semana que su Diplomacia estaba tratando de reanudar el abastecimiento de hidrocarburos.

Estas palabras llegan días después de que el magnate neoyorkino haya amenazado con imponer nuevos aranceles a todo país que envíe crudo a Cuba, alegando el supuesto apoyo a organizaciones terroristas y a potencias extranjeras por parte del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que ha rechazado estas acusaciones y ha mostrado su disposición a "reactivar" la cooperación con Washington en diversos asuntos, incluida la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.