Caso Nancy Guthrie hoy: qué han confirmado el FBI y autoridades mexicanas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las autoridades federales de Estados Unidos y el Gobierno de México han fijado postura sobre el caso de Nancy Guthrie, reportada como desaparecida en 2026 en el estado de Arizona. El Federal Bureau of Investigation (FBI) confirmó que mantiene abierta la investigación y que, hasta el momento, no existen elementos que acrediten un traslado de la mujer a territorio mexicano.

Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida en su domicilio ubicado en las inmediaciones de Tucson, en el estado de Arizona. La denuncia activó protocolos locales de búsqueda y dio paso a la intervención de autoridades federales. El caso generó atención nacional debido a que es madre de la periodista Savannah Guthrie, conductora del programa “Today”.

Qué ha confirmado el FBI sobre la investigación

El FBI informó que trabaja de manera coordinada con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, instancia que recibió el reporte inicial. Las autoridades señalaron que agentes federales participan en el análisis de evidencia física y digital, así como en la revisión de registros telefónicos y de videovigilancia.

De acuerdo con información oficial, los investigadores reconstruyen la cronología de las horas previas a la desaparición y verifican movimientos en el entorno inmediato de la residencia. También mantienen habilitados canales para recibir información del público.

El FBI indicó que no ha confirmado indicios que acrediten la salida de Nancy Guthrie de Estados Unidos. Las autoridades explicaron que, en casos ocurridos en estados fronterizos, activan protocolos de intercambio de información con agencias internacionales como medida preventiva, aun cuando no exista evidencia concreta de cruce fronterizo.

La versión sobre México y la respuesta oficial

Días después de la denuncia, circularon versiones que planteaban la posibilidad de que la mujer hubiera sido trasladada a México. La hipótesis cobró relevancia por la cercanía geográfica entre Tucson y la frontera internacional.

El Gobierno de México respondió a esas versiones y descartó que existan líneas de investigación activas en su territorio vinculadas con el caso. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras comunicación con autoridades estadounidenses no se identificó información que apunte a la presencia de Nancy Guthrie en México.

Autoridades del estado de Sonora, entidad colindante con Arizona, señalaron que no han recibido solicitudes formales relacionadas con la localización de la mujer en esa región. Funcionarios estatales precisaron que permanecen en disposición de colaborar si autoridades federales de Estados Unidos lo requieren.

Cooperación binacional en casos fronterizos

Funcionarios estadounidenses explicaron que los mecanismos de cooperación con México forman parte de procedimientos establecidos cuando una desaparición ocurre en una zona cercana a la frontera. Estos protocolos incluyen verificación de registros migratorios, intercambio de información vehicular y coordinación entre oficinas regionales.

Las autoridades reiteraron que la activación de esos mecanismos no implica confirmación de traslado. Hasta ahora, el FBI no ha reportado evidencia que modifique la línea principal de investigación centrada en Arizona.

Estado actual del caso

Las autoridades mantienen abierta la investigación y continúan el análisis de datos recopilados en las primeras etapas del caso. No han informado sobre detenciones vinculadas con la desaparición ni sobre la identificación pública de sospechosos.

Savannah Guthrie ha solicitado en espacios públicos que cualquier persona con información relevante la comparta por los canales oficiales establecidos por las autoridades. El FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima reiteraron que la colaboración ciudadana puede contribuir al avance del caso.

Hasta la redacción de esta noticia, Nancy Guthrie no ha sido localizada. Las agencias involucradas indicaron que continuarán informando conforme se confirmen nuevos datos verificados.