Desalojan rascacielos e instituciones de París por oleada de amenazas de bomba

Gendarmes en los alrededores de la Torre Eiffel. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS).- Una serie de correos electrónicos con amenazas de bomba obligó a desalojar este viernes del rascacielos de Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), según confirmaron fuentes policiales a la cadena BFM TV y a Le Figaro.

La Torre Eiffel también fue objeto de esta alerta, pero no ha sido evacuada por ahora, según las mismas fuentes a BFM TV.

"Esta investigación, a cargo de la Jefatura de Policía de París, está actualmente en curso", de acuerdo con las fuentes policiales de ambos medios.

Los correos electrónicos, enviados a diferentes autoridades locales, contenían amenazas de "volar varios lugares de París", pero de momento no hay más información sobre su procedencia.