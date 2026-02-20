Lula abre la puerta a negociar con EU un plan para luchar contra el crimen organizado

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia para lanzar la vacuna contra el dengue en el centro de investigación biológica del Instituto Butantan en São Paulo, el lunes 9 de febrero de 2026. Foto: AP Photo/Andre Penner

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que está interesado en establecer un plan de colaboración con Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado en su país, un asunto a plantear en su próxima visita al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, prevista para marzo.

"Quiero ir a Estados Unidos porque ya que el presidente Trump dice que quiere luchar contra el tráfico internacional de drogas y el crimen organizado en Venezuela, yo también quiero luchar contra eso en Brasil", contó en una entrevista para "India Today", en su paso por la cumbre de Interligencia Artificial (AI) en India.

Lula incidió en que tiene ganas de tratar "cara a cara" este y otro asuntos con Trump, incluida la explotación de minerales críticos y tierras raras. Brasil alberga la tercera reserva más grande del mundo de estos recursos, con 21 millones de toneladas métricas, si bien su producción en 2023 sólo alcanzó las 80 toneladas.

Sin embargo, aclaró que abordará este asunto de "forma soberana" para que todo el proceso de transformación de esos recursos, mediante su exploración y explotación, beneficie al país. "Y lo venderemos a quienes quieran", explicó.

Lula, en cambio, volvió a cuestionar la manera en la que el presidente Trump suele utilizar las redes sociales, por lo que dejará constancia de todas estas cuestiones por escrito ante "el recelo de que el viento pueda distorsionar las palabras". Con todo, aseguró que se siente "optimista" con esa reunión.

Con respecto a Venezuela, Lula consideró "inaceptable" que un jefe de Estado extranjero ordene la invasión de otro país y capture al presidente. "No hay una explicación para eso, eso no es aceptable", reiteró.

De la misma manera, señaló que ahora la "prioridad" pasa por "consolidar el proceso democrático" en ese país, un encargo que corresponde únicamente, subrayó, a sus propios ciudadanos. "Espero que el tema venezolano pueda ser resuelto por el propio pueblo de Venezuela y no por la interferencia extranjera de ninguna otra nación", aseveró.