Qué es Hobby Doggy y cómo surgió antes de la controversia de los therians (VIDEOS)

Medios internacionales documentaron el origen de Hobby Doggy en Alemania antes de su viralización en México. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El término Hobby Doggy, también identificado en reportes internacionales como Hobby Dogging, comenzó a circular en México después de la controversia generada por los llamados therians. Sin embargo, medios extranjeros documentaron que la práctica surgió en Alemania meses antes de que el concepto se viralizara en América Latina.

De acuerdo con el medio kazajo en inglés Tengri News, que publicó un reportaje el 12 de enero de 2026, la tendencia apareció en ciudades del sur de Alemania, donde personas comenzaron a pasear con correas sin perros visibles y a realizar ejercicios de adiestramiento imaginario en espacios públicos.

El medio explicó que los participantes simulan rutinas completas: caminan con la correa extendida, se detienen como si el animal respondiera a órdenes y reproducen dinámicas de obediencia sin la presencia física de una mascota. Según ese reporte, los primeros videos se difundieron en redes sociales y después comenzaron a replicarse en otras ciudades.

Medios europeos documentan su expansión

El diario malasio The Star publicó el 18 de noviembre de 2025 un artículo en su sección de estilo de vida en el que describió el Hobby Dogging como una práctica viral en Alemania. El texto señaló que usuarios de plataformas digitales compartieron grabaciones donde ejecutan circuitos de entrenamiento y comandos verbales dirigidos a perros inexistentes.

La publicación indicó que la actividad se inspiró en el Hobby Horsing, disciplina nacida en Finlandia que consiste en simular competencias ecuestres con caballos de juguete. En el caso del Hobby Dogging, la simulación se traslada al ámbito del paseo y la obediencia canina.

El medio indio Indulge Express informó el 20 de enero de 2026 que la tendencia generó reacciones diversas en redes sociales. El artículo incluyó testimonios de usuarios que señalaron practicar la actividad como ejercicio físico o como forma de entretenimiento. También registró comentarios de internautas que cuestionaron la práctica.

Reportes sobre su alcance digital

La agencia kazaja Qazinform publicó el 15 de enero de 2026 un análisis sobre pasatiempos adoptados por jóvenes, donde incluyó el Hobby Dogging. El texto indicó que la práctica se difundió a través de videos cortos en plataformas digitales y que su expansión estuvo vinculada a algoritmos de recomendación.

Según ese reporte, algunos participantes organizan encuentros para realizar rutinas en grupo, aunque no existen asociaciones registradas ni estructuras formales que regulen la actividad. La práctica no implica la creencia en la existencia real del animal, sino una simulación consciente.

@stuttgarterzeitung Nach Hobby Horsing nun Hobby Dogging: Gassi gehen ohne Hund, aber mit Leine und Halsband. Das klingt verrückt. Doch Barbara Gerlinger, eine Hundetrainerin aus Bad Friedrichshall bei Heilbronn, ist überzeugt davon. Ihre Videos auf TikTok und Instagram dazu gehen aktuell viral. Was haltet Ihr von Hobby Dogging? ?? #heilbronn #Hobby #Hund #hobbydogging ? Originalton - StZ

Diferencias con los therians

La discusión sobre Hobby Doggy en México surgió después de que los therians ocuparan espacios de debate en redes sociales y medios de comunicación. Los therians se identifican de forma personal o espiritual con animales no humanos y describen esa identidad como parte de su autopercepción.

Los reportes internacionales distinguen ambas prácticas. Mientras que el Hobby Dogging consiste en simular el cuidado de un perro inexistente como actividad recreativa, la identidad therian se vincula con procesos personales que no se presentan como juego.

Medios extranjeros no establecen una conexión directa entre ambos fenómenos más allá de su coincidencia temporal en redes sociales. La visibilidad de los therians en México coincidió con la circulación de videos internacionales sobre perros invisibles, lo que llevó a usuarios a mencionar ambos conceptos en las mismas conversaciones digitales.

Origen documentado en Alemania

De acuerdo con Tengri News, la práctica comenzó a observarse en localidades como Bad Friedrichshall y Heilbronn, donde participantes realizaron caminatas públicas con arneses rígidos. El medio indicó que algunos organizadores presentaron la actividad como ejercicio de disciplina y coordinación.

The Star añadió que la práctica no cuenta con reconocimiento institucional ni registro como disciplina formal, y que su expansión depende principalmente del intercambio en plataformas digitales.

Contexto internacional previo a su llegada a México

La cronología publicada por medios asiáticos y europeos muestra que Hobby Dogging apareció en coberturas internacionales entre noviembre de 2025 y enero de 2026. En México, el término comenzó a posicionarse después del debate sobre los therians, cuando usuarios retomaron videos grabados en Alemania y los compartieron con comentarios comparativos.