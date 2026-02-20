Tres heridos y más de 300 evacuados por explosión de artefacto en sede de policía militar argentina

BUENOS AIRES (AP) — Tres agentes federales resultaron heridos y más de 300 personas fueron evacuadas este viernes al estallar un artefacto explosivo colocado dentro de un paquete en un centro de formación de la policía militar de fronteras en Buenos Aires.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, cuando personal de la fuerza “manipuló una encomienda que habría sido recibida hace meses atrás y se encontraba a resguardo en la dependencia”, informó el Ministerio de Seguridad.

Al abrirse el paquete se produjo una explosión que hirió a tres gendarmes. Dos de ellos fueron hospitalizados, sin riesgo de vida. El restante fue asistido en el lugar, detalló la dependencia.

En tanto, fueron evacuadas 120 personas que se encontraban en la dependencia de Gendarmería y a otras 200 de un edificio contiguo.

Las autoridades de seguridad no informaron quién era el destinatario de la encomienda. Tampoco si alguna organización se atribuyó el ataque. La división antiterrorista de la Policía Federal Argentina lleva adelante los peritajes en el lugar mientras la justicia federal investiga el hecho.

Argentina tiene una larga historia de atentados terroristas contra las fuerzas de seguridad, especialmente durante los convulsionados años 70. Tras el retorno de la democracia en 1983, se volvieron menos frecuentes.

Además del control de las fronteras, la Gendarmería se dedica a combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad urbana.