Continúan por tercer día consecutivo los registros en la residencia del expríncipe Andrés

ARCHIVO - El británico Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, mira a su alrededor al salir tras asistir al servicio de Maitines de Pascua en la capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el 20 de abril de 2025. Foto: AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo

MADRID (EUROPA PRESS) - La Policía británica continuó este sábado con los registros de la Royal Lodge de Windsor, la antigua residencia del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, iniciadas el pasado jueves, cuando fue detenido por su su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La Policía del Valle del Támesis informó de que los registros en la Royal Lodge continuarán al menos hasta el lunes, mientras continúa el trasiego de vehículos policiales a la entrada de la finca, ubicada a escasos kilómetros del Castillo de Windsor, al oeste de Londres.

La detención de Andrés, hermano del rey Carlos III, y su interrogatorio durante 11 horas desencadenó un debate público sobre su posible salida de la línea de sucesión. En ese sentido, este sábado el Palacio de Buckingham subrayó que "jamás se interpondría" en una decisión que, recordó, corresponde "únicamente al Parlamento", según fuentes del diario "The Times".

Por otra parte, una encuesta realizada el viernes por YouGov muestra que un 82% de la población británica apoya retirar a Andrés de la línea de sucesión. Solo el 6% está en contra, y el 12% no sabe o no contesta.

En las últimas horas se supo también que la alcaldesa de Selwyn, en Ontario, Canadá, Sherry Senis, inició los trámites para retirar el nombre a la isla del Príncipe Andrés, en el río Otonabee, informó la prensa canadiense.

Eliminar a Andrés --octavo en la línea de sucesión después de los príncipes Guillermo y Enrique y sus hijos--, además de la legislación, requeriría llevar a cabo consultas y cerrar acuerdos con otros territorios de la Commonwealth que respetan la monarquía británica.

El expríncipe fue liberado el jueves 19 de febrero, tras pasar más de 11 horas detenido en la comisaría de la localidad de Aylsham. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo, el viernes, un registro en la Royal Lodge, antigua residencia del otrora duque de York. En la víspera, también registraron una casa de campo en el condado de Norfolk. Ambas pertenecen a la familia real británica.

Las investigaciones giran en torno a una supuesta "conducta indebida en el ejercicio de cargo público" por haber entregado presuntamente a Epstein información sensible del Gobierno cuando trabajaba como enviado especial de comercio en Estados Unidos. Las pesquisas también incluyen su supuesta implicación en un caso de trata de personas.