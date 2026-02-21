Trump quiere aumentar a 15% el arancel global que anunció tras revés de la Corte Suprema

El presidente estadounidense Donald Trump habla en una sesión informativa para la prensa en la Casa Blanca, el viernes 20 de febrero de 2026, en Washington. Foto: AP foto/Evan Vucci

WASHINGTON (AP) — El presidente estadunidense Donald Trump afirmó este sábado que estaba elevando al 15% el arancel global que quiere imponer, frente al 10% que había anunciado un día antes.

Trump manifestó en una publicación en redes sociales que tomaba la decisión “basándose en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadunidense decisión sobre aranceles emitida ayer” por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Después que el tribunal dictaminó que el presidente no tenía la facultad de emergencia para imponer numerosos aranceles amplios, Trump firmó una orden ejecutiva, el viernes por la noche, que le permitió eludir al Congreso e imponer un impuesto del 10% a las importaciones de todo el mundo. El inconveniente es que esos aranceles se limitarán a sólo 150 días, a menos que se prorroguen por vía legislativa.

La publicación de Trump, de que una vez más aumentó considerablemente un impuesto global a las importaciones a Estados Unidos, fue la señal más reciente de que, pese al freno judicial, el presidente republicano estaba decidido a seguir utilizando de manera impredecible su herramienta favorita para la economía y para aplicar presión global.

Los anuncios cambiantes de Trump durante el último año de elevar y a veces reducir los aranceles con poco aviso sacudieron los mercados e inquietaron a otras naciones.

Según la orden que Trump firmó el viernes, estaba previsto que el arancel del 10% entrara en vigor a partir del 24 de febrero. La Casa Blanca no ha respondido de momento un mensaje en el que se preguntó cuándo el presidente firmará una orden actualizada.

Además de los aranceles temporales que Trump quiere fijar en 15 por ciento, el presidente dijo el viernes que también está impulsando aranceles a través de otras secciones de la ley federal que requieren una investigación por parte del Departamento de Comercio.