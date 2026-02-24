Directora del Museo del Louvre renuncia tras el robo de joyas en París

Laurence des Cars, directora del museo del Louvre, posa ante una audiencia en la comisión de Cultura del Senado, tres días después de que joyas históricas fueran robadas en un audaz robo a plena luz del día, el 22 de octubre de 2025 en París. Foto: AP

PARÍS (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron aceptó el martes la renuncia de la directora del Museo del Louvre. La directora había estado en el centro de las críticas tras un asombroso y bochornoso robo de las joyas de la Corona francesa.

La renuncia de Laurence des Cars fue anunciada por la oficina presidencial en un comunicado.

El texto indicó que Macron elogió la decisión de des Cars de dimitir, al calificarla como “un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo y fuerte impulso para llevar a cabo grandes proyectos que incluyen mejoras de seguridad, modernización” y otras iniciativas.

En octubre unos ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas de la Corona valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares) en un asalto de fin de semana en el museo más visitado del mundo, lo que conmocionó al planeta.