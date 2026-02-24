EU intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

Imagen de un buque petrolero , el Xanthos Eos navega en el lago Maracaibo, el 7 de enero de 2026, en Maracaibo, Venezuela. Foto: AP / Edgar Frias

MADRID (EUROPA PRESS) - La Armada de Estados Unidos interceptó este martes otro petrolero por violar el veto al crudo del Caribe, en este caso el tercero en el océano Índico, en una operación con la que el Pentágono reitera el alcance global de su poder militar y de las sanciones estadounidenses.

El Departamento de Defensa confirmó que la operación se produjo esta noche cuando las fuerzas navales estadunidenses realizaron un "procedimiento de derecho de visita, intercepción marítima y abordaje" del buque 'Bertha' en aguas del Índico después de rastrearlo desde el Caribe.

Según señala en un mensaje en redes sociales, esta embarcación se estaba saltando la prohibición ordenada por la Administración norteamericana de comerciar con crudo caribeño.

"Desde el Caribe hasta el océano Índico, la rastreamos y la detuvimos. Ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia o la voluntad para hacer cumplir sanciones a esta distancia", informó el Pentágono, al tiempo que insiste en que en las aguas internacionales "no son un refugio para actores sancionados".

"Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y harán justicia", señaló tras la operación en el océano Índico, la tercera en las últimas semanas en esta región. El Departamento de Defensa insiste así en que "negará a actores ilícitos y sus proxies" tener "margen de maniobra" en el dominio marítimo.