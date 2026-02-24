Muerte de “El Mencho” tendrá “efecto dominó” en Colombia y Ecuador

El cadáver del Mencho fue trasladado a la CDMX. Foto: Captura de video

BOGOTÁ (Proceso).- La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", durante un enfrentamiento el domingo con fuerzas del Ejército mexicano, tendrá un “efecto dominó” en las estructuras criminales de Colombia y Ecuador que mantienen una estrecha alianza con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para traficar cocaína hacia el norte del continente.

Expertos en inteligencia y crimen organizado consultados por Proceso indicaron que el CJNG tiene en Colombia a sus principales abastecedores de cocaína, mientras que Ecuador es un “corredor logístico fundamental” para ese cártel, por lo cual la reconfiguración que experimentará ese grupo criminal tras la muerte de su fundador tendrá “importantes repercusiones en toda la región”.

La internacionalista Fernanda Zuluaga Gómez, autora del trabajo “La incidencia de los cárteles mexicanos en el posconflicto colombiano y en la implementación de los Acuerdos de Paz”, considera que tras la muerte de El Mencho cabe esperar “un efecto dominó en las redes del narcotráfico en toda la región, pero principalmente en Colombia y Ecuador”, que son países “centrales en la operación internacional” del CJNG.

En Colombia, señala, ese cártel afianzó su presencia tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC, en 2016, producto de un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y hoy cuenta con una gran estructura de abastecimiento de droga en todas las zonas cocaleras colombianas, especialmente en las suroccidentales regional de Cauca y Nariño y en la nororiental zona del Catatumbo.

“La muerte del Mencho –indica— va a generar un periodo de reacomodo en las organizaciones criminales y una reconfiguración de las alianzas regionales porque vendrán nuevos liderazgos. Los remezones y el efecto dominó no se harán esperar en muchos países por el poder e influencia que tiene este cártel en el tráfico mundial de drogas”.

El experto ecuatoriano en crimen organizado Daniel Pontón afirma que una eventual escisión en el CJNG, como las que suelen ocurrir cuando los jefes criminales son capturados o neutralizados, también alteraría la red de alianzas en países como Ecuador y Colombia, y este proceso vendría “aparejado con más violencia”.

El decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador dice que este país ofrece “una salida natural” al contrabando de cocaína hacia Norteamérica y Europa, lo que ha fortalecido la presencia del CJNG en los últimos años.

“Sacar droga por Ecuador es relativamente más fácil que por Colombia”, asegura.

Y el cártel fundado por el Mencho, que según las agencias estadunidenses antidrogas es una de las más poderosas organizaciones del narcotráfico en el mundo, tiene poderosos aliados ecuatorianos que le permiten traficar cargamentos de cocaína no sólo hacia Norteamérica sino también hacia Europa y Asia.

Los Lobos y Los Tiguerones, dos de las principales bandas ecuatorianas del narcotráfico, incluso se ostentan como parte del CJNG. En las cárceles donde están detenidos jefes de esos grupos han aparecido mantas con el nombre del cártel mexicano y con las banderas de México y Ecuador.

En octubre de 2022, un grupo de sicarios atacó con fusiles de asalto una estación de policía en un barrio de la suroccidental ciudad ecuatoriana de Guayaquil y asesinó a una joven teniente. Lo sorprendente es que dejaron panfletos que los identificaban como integrantes del CJNG, el cártel del Mencho.

Para Pontón, exasesor de seguridad del gobierno ecuatoriano, las eventuales disputas por el liderazgo del CJNG podrían trasladarse a Ecuador por los nexos que tiene ese grupo criminal con las bandas locales, especialmente con Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chone Killers y Los Lagartos.

Los aliados del cártel mexicano tienen una presencia importante en las regiones costeras ecuatorianas y se encargan de traficar grandes cargamentos de cocaína desde la vecina Colombia, donde la organización fundada por el Mencho tiene también estrechos aliados.





Los coletazos en Colombia

El profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada, César Niño, dice que las principales alianzas del CJNG con grupos criminales colombianos son con el Clan del Golfo, el mayor del país, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que trafica cocaína por la frontera con Venezuela.

La relación del CJNG con estas estructuras constituyen “un entramado estratégico que tiene que ver con actividades especializadas de cada actor: control de rutas, control territorial, gobernanzas criminales y dispositivos de exportación de droga”, señala el académico colombiano.

Agrega que el efecto que pudiera tener la muerte del Mencho en Colombia es un “reordenamiento criminal” producto de las modificaciones en el liderazgo que se produzcan al interior del CJNG.

Pero, al mismo tiempo, “este grupo buscará mantener los mercados, evitar el vacío de poder y por eso se podrían estrechar aún más los lazos con los grupos criminales colombianos”, asegura el coautor del trabajo “Integración regional criminal: aproximación a la relación entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo”.

Niño indica que la interdependencia entre los productores colombianos de cocaína y los cárteles mexicanos, en especial el CJNG y el Cártel de Sinaloa, puede llevar a un estallido de violencia en México por la reconfiguración criminal que generará la muerte del Mencho, “podría generar disputas violentas dentro de Colombia” y en otros países.

Explica que, además, podrían crearse incentivos para que grupos armados colombianos diversifiquen sus relaciones con otros socios internacionales y otros cárteles mexicanos.

La internacionalista Fernanda Zuluaga Gómez afirma por su parte que el CJNG había desplazado en los últimos años al Cártel de Sinaloa como el grupo criminal mexicano con mayor actividad en Colombia.

Esto ocurrió, asegura, por las divisiones en el Cártel de Sinaloa entre los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael el Mayo Zambada.

“Pero ahora, una hipotética atomización del CJNG, puede revertir esa situación y colocar de nuevo al Cártel de Sinaloa y a sus facciones como los actores criminales internacionales dominantes en Colombia”, dice la internacionalista.