“Estamos ganando”, asegura Trump en el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia

El presidente Donald Trump pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión. Foto: Jessica Koscielniak/Pool Photo vía AP

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes durante un maratónico discurso del Estado de la Unión que "estamos ganando muchísimo", y aseguró que ha generado un auge económico en el país e impuesto un nuevo orden mundial en el extranjero, con la esperanza de contrarrestar unos índices de aprobación en declive.

El principal objetivo de Trump era convencer a unos estadunidenses cada vez más recelosos de que la economía es más fuerte de lo que muchos creen, y de que deberían votar por más de lo mismo y respaldar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

En total, Trump habló durante un récord de 108 minutos, superando —por ocho minutos— la marca anterior de su discurso ante un pleno del Congreso el año pasado.

El presidente evitó en gran medida su habitual grandilocuencia, y sólo en ocasiones se salió del guion, principalmente para arremeter contra los demócratas. Como hizo en otras ocasiones durante este tipo de discursos en su primer mandato, Trump recurrió a una serie de invitados especiales sorpresa para subrayar dramáticamente su mensaje. Entre ellos había héroes militares estadounidenses y un expreso político liberado después de que fuerzas estadounidenses derrocaran al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump recibió algunos de los aplausos más fuertes de la noche cuando invitó al equipo masculino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro olímpica, a la Cámara de Representantes.

"Nuestro país está ganando de nuevo. De hecho, estamos ganando tanto que realmente no sabemos qué hacer al respecto. La gente me está pidiendo, 'por favor, por favor, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado. Ya no lo soportamos'", afirmó Trump antes de presentar al equipo.

El equipo de hockey, con sus medallas y suéteres con las letras "USA", recibió una ovación de pie de los miembros de ambos partidos. Trump señaló el lado demócrata de la Cámara y bromeó: "Es la primera vez que los veo levantarse".

En otro momento hecho para la televisión, el presidente anunció que otorgaría la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento civil de Estados Unidos, al portero del equipo de hockey, Connor Hellebuyck. También otorgó el Corazón Púrpura a Andrew Wolfe —un miembro de la Guardia Nacional que recibió un disparo mientras estaba desplegado en las calles de la capital del país. Wolfe hizo su primera aparición pública desde entonces durante el discurso.

Esa escena recordó un anuncio sorpresa similar en 2020, cuando Trump otorgó la Medalla de la Libertad al locutor de radio conservador Rush Limbaugh durante su discurso del Estado de la Unión.

Trump critica el fallo sobre aranceles ante varios jueces

El presidente defendió su mano dura contra la inmigración y su intención de preservar aranceles generalizados que la Corte Suprema acaba de anular. Sólo los demócratas aplaudieron cuando describió la decisión del máximo tribunal, que calificó de "un fallo desafortunado".

Trump señaló que mantendría el rumbo recurriendo a leyes "alternativas" para imponer los impuestos a las importaciones y dijo a los legisladores que "la acción del Congreso no será necesaria". Trump sostuvo que los aranceles los pagan los países extranjeros, a pesar de la evidencia de que los costos recaen en los consumidores y empresas estadounidenses. "Están salvando a nuestro país", dijo.

Los únicos jueces de la Corte Suprema presentes eran el presidente del tribunal, John Roberts, así como los jueces Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Elena Kagan. Trump los saludó personalmente antes del discurso, a pesar de que la semana pasada arremetió contra Coney Barrett —a quien nombró para el máximo tribunal en su primer mandato— por votar con la mayoría en contra de los aranceles.

Los demócratas también se pusieron en pie cuando Trump prometió detener el uso de información privilegiada por parte de los miembros del Congreso. Pero el representante Mark Takano, un demócrata de California, gritó: "¡¿Qué tal si usted primero?!" La representante Rashida Tlaib, una demócrata de Michigan, le gritó: "¡Usted es el presidente más corrupto!".

Cuando continuaron algunos abucheos, Trump dijo: "Deberían avergonzarse". Más tarde, señaló a los demócratas y comentó: "Esta gente está loca".

El representante demócrata Al Green fue escoltado fuera de la Cámara al inicio del discurso, después de que desplegó un cartel de protesta que decía "¡La gente negra no son simios!", en una aparente referencia a un video racista que el presidente publicó y que mostraba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como primates en una jungla. Green también fue desalojado durante el discurso de Trump el año pasado.

Mientras tanto, el presidente se mostró mayormente optimista y patriótico, aunque adoptó un tono más sombrío en amplias partes de su discurso para advertir sobre los peligros que, según él, plantean los inmigrantes. Invitó a los legisladores de ambos partidos a "proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros ilegales" y defendió propuestas para limitar el voto por correo y endurecer las normas de identificación de los votantes.

El costo de la vida recibe relativamente poco tiempo

Trump no se detuvo en los esfuerzos para reducir el costo de vida, a pesar de que las encuestas muestran que su manejo de la economía y los temas cotidianos se ha convertido cada vez más en un lastre. Esas preocupaciones ayudaron a impulsar victorias demócratas en todo el país el día de las elecciones el pasado noviembre.

También hay temores persistentes de que los aranceles, al impulsar precios más altos, puedan terminar perjudicando a la economía y la creación de empleo. El crecimiento económico se desaceleró en los últimos tres meses del año pasado.

La cuestión plantea un riesgo político de cara a las elecciones de noviembre, que podrían dar victorias en el Congreso a los demócratas, como ocurrió con la ola azul de 2018 que creó un fuerte contrapeso a su gobierno durante su primer mandato.

El martes, Trump culpó a su predecesor, el expresidente Joe Biden, junto con los legisladores demócratas en la Cámara, diciendo que eran responsables del aumento de los precios y de los costos de la atención médica, dos temas que sus oponentes políticos han planteado repetidamente en su contra.

"Ustedes causaron ese problema", dijo Trump sobre las preocupaciones por el coste de la vida. "Sabían que sus declaraciones eran una mentira sucia y podrida", agregó poco después.

Trump también anunció que las empresas tecnológicas que trabajan en el desarrollo de inteligencia artificial aceptaron pagar mayores tarifas eléctricas en las zonas donde se ubican sus centros de datos. Los centros de datos suelen usar una gran cantidad de electricidad, lo que podría aumentar el costo de la energía para otros consumidores de la zona.

Otro momento notable fuera de guion se produjo cuando Trump se refería a los precios de los medicamentos recetados, y dijo: "así que en mi primer año del segundo mandato, debería ser mi tercer mandato pero pasan cosas extrañas", lo que provocó al menos un cántico en la Cámara de "¡Cuatro años más!".

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien ofreció la respuesta demócrata al discurso de Trump, criticó las agresivas políticas migratorias del presidente, sus recortes generalizados al gobierno federal y sus aranceles.

"Aunque la Corte Suprema anuló estos aranceles hace cuatro días, el daño para nosotros, el pueblo estadounidense, ya está hecho. Mientras tanto, el presidente está planeando nuevos aranceles", dijo. "Otro aumento masivo de impuestos para usted y su familia".

Una advertencia a Irán

El discurso de Trump se produjo mientras dos portaaviones estadounidenses han sido enviados a Oriente Medio en medio de tensiones con Irán.

"Mi preferencia es resolver este problema mediante la diplomacia", dijo Trump. "Pero una cosa es segura, nunca permitiré que el patrocinador número uno del terror en el mundo —que lo es, por mucho— tenga un arma nuclear".

El presidente también recordó los ataques aéreos estadounidenses del verano pasado que golpearon las capacidades nucleares de Teherán, y elogió la incursión que derrocó a Maduro en Venezuela —así como la mediación de su gobierno para lograr un acuerdo de alto el fuego en la guerra de Israel con Hamás en Gaza.

"Como presidente, haré la paz donde pueda", dijo Trump. "Pero nunca dudaré en enfrentar las amenazas a Estados Unidos, dondequiera que debamos".