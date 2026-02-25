Iván Cepeda denuncia ante la CIDH campaña para judicializarlo en EU

BOGOTÁ (apro).- El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, quien encabeza todos los sondeos de intención de voto, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una campaña de la ultraderecha colombiana para que organismos judiciales de Estados Unidos le levanten cargos por la supuesta relación que habría tenido con la extinta guerrilla de las FARC.

La denuncia, presentada este miércoles ante la CIDH, señala al expresidente Álvaro Uribe, jefe de la extrema derecha colombiana, como autor de esa campaña de “mentiras” y “difamaciones” desarrollada con una enorme inversión de dinero en los medios tradicionales de Colombia, redes sociales y granjas de bots.

La semana pasada, el político uribista Daniel Palacios, quien aspira a la presidencia y tiene menos del 1% de apoyo en las encuestas, viajó a Estados Unidos para pedir al Departamento de Justicia que investigue a Cepeda por haber sido mencionado en los computadores incautados al exjefe de las FARC, Raúl Reyes, cuando este fue abatido en una operación militar de Colombia en Ecuador en 2008.

En ese computador, un supuesto correo electrónico sugiere que Cepeda coordinaba con una colaboradora política de las FARC una marcha de víctimas realizada el 6 de marzo de ese año en Colombia.

Cepeda ha dicho que ese correo es un montaje de los servicios colombianos de inteligencia y que, incluso, la Corte Suprema de Colombia invalidó el uso judicial de los archivos encontrados en los computadores de Reyes.

En los últimos días, en medio de una polarizada campaña presidencial, varios medios colombianos han retomado el tema de la supuesta relación de Cepeda con las extintas FARC, que entregaron las armas y se convirtieron en un partido político legal en noviembre de 2016, tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

El portal La silla vacía recordó el pasado domingo que un informe forense realizado por la Interpol en 2008 concluyó que no hubo alteración de los archivos electrónicos de los computadores de Raúl Ryes. Esta información ha sido ampliamente divulgada por los medios tradicionales de Colombia.

Cepeda, quien encabeza todos los sondeos preelectorales con alrededor del 30% de las preferencias, cinco puntos más que el ultraderechista Abelardo de la Espriella, pide a la CIDH monitorear los “diferentes actos de persecución política que se han emprendido” en su contra en el contexto de las campañas con mira a los comicios presidenciales de mayo próximo.

“Buscan relacionarme falsamente con la extinta guerrilla de las FARC (que fue considerada un grupo terrorista por Estados Unidos) y con el narcotráfico”, indicó el candidato del izquierdista Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro.

Aseguró que esas acusaciones, y la campaña en su contra “con métodos abiertamente ilegales y criminales del uribismo”, intentan presionar una investigación en su contra por parte de autoridades judiciales de Estados Unidos para utilizar esta como arma política en la campaña electoral.