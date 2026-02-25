Trump hizo campaña en lugar de informe: analistas

Trump pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión el miércoles en el Capitolio. Foto: AP / Alex Brandon

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó su discurso de ayer del “Estado de la Unión” para la campaña rumbo a las elecciones intermedias en ese país en noviembre próximo, coincidieron académicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la conferencia, “El Estado de la Unión de Trump: Implicaciones y Repercusiones”, Estefanía Cruz Lera, especialista en incorporación política de minorías en EU y sistema político estadounidense, dijo que, a pesar de que el discurso del magnate duró una hora con 47 minutos, en realidad el tiempo dedicado a hablar del estado de la Unión solo fueron 15.

Según su análisis, Trump habló de pocos aspectos y el resto del tiempo se dedicó a cuestiones que apelan más a la idea de que el ciudadano estadounidense tiene grandes posibilidades y méritos.

Cruz Lera añadió que el republicano no distingue entre estar en campaña y en el cargo, tanto que muchos de sus discursos oficiales son propagandísticos y buscan llamar al voto. “El acto de ayer lo utilizó como propaganda rumbo a las elecciones intermedias de este año, atacando a los demócratas en cuestiones, incluso, irrelevantes… La carrera apenas está comenzando, aseguró.

La integrante del área de estudios geopolíticos y estratégicos subrayó el hecho de que en el discurso del mandatario de Estados Unidos no hubo referencia al fortalecimiento de las relaciones con los aliados comerciales o de las cadenas estratégicas para el futuro. Eso, dijo, hace pensar en un panorama complicado en la renegociación del T-MEC.

Destacó que la única expresión que hizo Trump ante el Congreso estadounidense de México fue “bastante negativa”, al mencionar que “extensas partes” del territorio están controladas por el narcotráfico.

En su turno, Raúl Benítez Manaut, especialista en teoría de conflictos y negociaciones de paz, geopolítica y seguridad nacional de México, y seguridad en América del Norte, consideró que el mensaje de Trump en el Capitolio fue “ambivalente, de altibajos”, y en el cual “lo negativo en la política interna de esa nación, fue dejado de lado”.

Según su opinión, el discurso “fue para los ricos”, cuando se estima que ha aumentado 40% el precio de la vivienda y de los alimentos para los sectores más pobres. “Se trató del comienzo de campaña polarizada”, aseveró.

Y subrayó que, la mayor preocupación de las autoridades mexicanas es que para Trump “no existen Canadá ni México”, ni es prioridad el tratado comercial entre los tres países.

Peor aún, pues Canadá tiene “más opciones” que México para “darle vuelta” al acuerdo comercial si la negociación se pone difícil, pues tiene un primer ministro que es de “los mejores” economistas del mundo y mantiene libre comercio con 80 países.

Benítez Manaut consideró que Donald Trump deberá “jugar” entre dar gusto a la base que ya se decidió por su partido y no va a cambiar de opinión; y ser más flexible con las demandas de la clase media baja en las que el aumento de los precios de los alimentos pega duro, y podría tomar la opción de los demócratas.

En tanto, Oliver Santín Peña, experto en política canadiense y de EUA, destacó que el discurso del magnate se dio en medio de una clara caída en su aprobación en las encuestas de opinión, se dirigió a los votantes y, en especial, a los apartidistas, quienes podrían inclinar la balanza en algunos estados.

Consideró que el escenario para Trump es “complicado”, por lo que “hay que tener la mirada atenta ante cualquier conflicto militar que pueda surgir antes de las elecciones”.

Y es que, recordó que Estados Unidos se “comprime” alrededor del liderazgo cuando se siente amenazado.

Santín Peña coincidió en que, en el discurso trumpista ni México ni Canadá fueron un tema recurrente, aunque consideró que eso positivo, en especial ante el ambiente duro que se da en la revisión del T-MEC. “Así “no se tensa más la difícil situación que se vive en algunos sectores”, aseguró.