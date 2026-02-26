Bancos en EE.UU. podrían pedir documentos de ciudadanía a clientes bajo nueva propuesta federal

Una nueva propuesta federal plantea que los bancos verifiquen la ciudadanía de sus clientes actuales y nuevos. Esto es lo que se sabe hasta ahora.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La administración del presidente Donald Trump evalúa una propuesta que obligaría a los bancos en Estados Unidos a verificar la ciudadanía de sus clientes, tanto actuales como nuevos, según reportaron Reuters, EFE y Semafor con base en fuentes familiarizadas con las discusiones internas.

De acuerdo con Reuters, el equipo de Trump analiza mecanismos para exigir a las instituciones financieras que recopilen documentación que acredite si un cliente es ciudadano estadounidense. La medida podría implementarse mediante una orden ejecutiva u otra acción administrativa, aunque hasta ahora no se ha emitido ningún anuncio oficial.

Semafor informó que el gobierno estudia requerir que los bancos soliciten documentos como pasaporte estadounidense o certificados de ciudadanía para validar el estatus de sus clientes. Según ese medio, la propuesta también contempla revisar cuentas existentes, lo que ampliaría el alcance más allá de quienes buscan abrir nuevos productos financieros.

EFE señaló que la iniciativa forma parte de una agenda más amplia relacionada con control migratorio y verificación de identidad en distintos ámbitos. Sin embargo, las agencias federales no han publicado un borrador formal de regulación ni un calendario de implementación.

Qué cambiaría para clientes y bancos en Estados Unidos

Actualmente, las normas federales exigen que los bancos cumplan con políticas de “conozca a su cliente” (KYC, por sus siglas en inglés) y prevención de lavado de dinero. Estas reglas obligan a las instituciones a verificar identidad mediante nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de identificación fiscal, pero no requieren comprobar ciudadanía.

Reuters indicó que la nueva propuesta incorporaría ese elemento adicional como requisito obligatorio. Según las fuentes citadas por ese medio, una identificación estatal que no especifique ciudadanía podría no ser suficiente bajo los nuevos lineamientos en análisis.

Semafor reportó que el alcance de la medida incluiría a millones de personas que ya mantienen cuentas activas. En ese escenario, los bancos tendrían que contactar a sus clientes para solicitar documentación adicional y actualizar expedientes.

EFE agregó que el sector financiero ha comenzado a evaluar el impacto operativo que implicaría modificar sistemas internos, capacitar personal y gestionar grandes volúmenes de documentación.

Alcance legal y posibles mecanismos de implementación

De acuerdo con Reuters, la administración analiza diferentes vías regulatorias para establecer el requisito. Entre ellas se encuentra la posibilidad de instruir al Departamento del Tesoro y a las agencias supervisoras bancarias para que emitan nuevas directrices bajo el marco de la Ley de Secreto Bancario.

Hasta la redacción de esta noticia, la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente la propuesta. Funcionarios citados por los medios indicaron que las deliberaciones continúan y que no existe una decisión final adoptada.

Semafor informó que la discusión se mantiene en etapa preliminar y que aún no se define si la falta de documentación derivaría en la cancelación de cuentas o en restricciones específicas.

Contexto de la iniciativa dentro de la agenda migratoria

EFE destacó que la administración Trump ha impulsado distintas acciones relacionadas con verificación de estatus migratorio y uso de información federal. En meses recientes, el gobierno ha promovido medidas orientadas a fortalecer controles en distintos sectores administrativos.

Reuters reportó que la posible exigencia a bancos se suma a otras propuestas que buscan incorporar verificación de ciudadanía en procesos federales. No obstante, la obligación para el sistema financiero representaría un cambio directo en las reglas de apertura y mantenimiento de cuentas bancarias.

Actualmente, las instituciones financieras pueden ofrecer servicios a ciudadanos, residentes permanentes y otros extranjeros con documentación válida, siempre que cumplan con requisitos de identificación establecidos por la normativa vigente.

Impacto potencial en el acceso a servicios financieros

Según datos citados por EFE, aproximadamente la mitad de la población estadounidense posee pasaporte vigente. En caso de requerirse este documento como prueba principal de ciudadanía, los clientes tendrían que recurrir a alternativas como certificados oficiales.

Reuters señaló que la industria bancaria analiza los costos asociados con la implementación de controles adicionales, incluyendo almacenamiento seguro de información sensible y procesos de verificación documental.

Semafor indicó que asociaciones del sector han comenzado a revisar posibles escenarios regulatorios, aunque no han emitido posicionamientos formales sobre la medida.

Por ahora, la propuesta continúa en fase de evaluación interna. Las autoridades federales no han publicado reglamentos, fechas de entrada en vigor ni lineamientos específicos para las instituciones financieras.