Murieron 21 migrantes por día en 2025: OIM

MADRID (EUROPA PRESS) -La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado este jueves de que un total de 7 mil 667 personas murieron o desaparecieron en rutas migratorias de todo el mundo a lo largo de 2025, lo que supone de media 21 muertes por día, según los datos recabados durante el último año.

Estas cifras ponen de relieve la magnitud mundial de la crisis migratoria, por lo que la organización ha pedido en un comunicado "desmantelar las redes de tráfico que explotan a los migrantes y que ponen en peligro sus vidas".

"La continua pérdida de vidas en las rutas migratorias es un fracaso mundial que no podemos aceptar como algo normal", aseguró la directora general de la OIM, Amy Pope. "Estas muertes no son inevitables. Cuando no se dispone de vías seguras, las personas se ven obligadas a emprender viajes peligrosos y a ponerse en manos de traficantes y contrabandistas. Debemos actuar ahora para ampliar las rutas seguras y regulares, y garantizar que se pueda llegar a las personas necesitadas y protegerlas, independientemente de su situación", dijo.

No obstante, este número dista de las 9 mil 200 muertes registradas en 2024, por lo que el descenso muestra que menos personas intentan embarcarse en rutas irregulares peligrosas, especialmente en América. Desde la OIM apuntan también a la falta de datos debido a un "acceso restringido a este tipo de información y la limitación de financiación para los actores humanitarios que documentan estas muertes".

Por ello, solicitó "financiación urgente para respaldar la recopilación de datos con el fin de preparar una respuesta encaminada a salvar vidas". "Las travesías marítimas siguieron siendo una de las rutas más mortíferas. En 2025, al menos 2 mil 185 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo, mientras que se registraron mil 214 en la ruta de África hacia las Islas Canarias", recoge el texto.

"A pesar de las disminuciones interanuales, es probable que el número real de víctimas sea mayor, ya que se informó de la desaparición en el mar de al menos mil 500 personas más, pero no se pudo verificar su fallecimiento debido al acceso limitado a la información de búsqueda y rescate", añadió.

Aunque las pruebas sobre estos "naufragios invisibles" son escasas, los restos humanos de al menos 270 personas llegaron a las costas del Mediterráneo en 2025 sin estar relacionados con naufragios conocidos, y tres embarcaciones que transportaban los restos de 42 personas fueron encontradas posteriormente a la deriva en Brasil y el Caribe tras intentar cruzar desde las Islas Canarias", ha señalado la OIM.