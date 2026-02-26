Política de EU de deportaciones hacia “terceros países” es ilegal, falla juez

Un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el Aeropuerto Internacional del Condado de King. Foto: AP / Lindsey Wasson, Archivo

La más reciente política del gobierno del presidente Donald Trump de deportar a inmigrantes hacia "terceros países" con los que no tienen ninguna relación es ilegal y debe quedar sin efecto, dictaminó un juez federal el miércoles en un caso que ya llegó a la Corte Suprema de la nación.

El juez de distrito Brian E. Murphy, en Massachusetts, aceptó suspender su decisión durante 15 días, dándole al gobierno tiempo para apelar su más reciente fallo.

Murphy señaló que la Corte Suprema federal falló el año pasado a favor del gobierno al suspender la decisión anterior de Murphy y allanar el camino para que un vuelo que transportaba a varios migrantes completara su viaje a Sudán del Sur, una nación devastada por la guerra y donde las personas a bordo de no tenían algún vínculo.

Murphy indicó que los migrantes que impugnan la política del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus iniciales en inglés) tienen derecho a un "aviso significativo" y a la oportunidad de objetar su deportación antes de ser enviados hacia un tercer país. La política "extingue impugnaciones válidas a la expulsión hacia un tercer país al efectuar la expulsión antes de que esas impugnaciones puedan plantearse", concluyó el juez.

"Estas son nuestras leyes, y es con una profunda gratitud por la increíble suerte de haber nacido en los Estados Unidos de América que este tribunal reafirma estas y el principio fundamental de nuestra nación: que ninguna 'persona' en este país puede ser 'privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal'", escribió Murphy.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema determinó en junio que los funcionarios de inmigración pueden deportar rápidamente a personas hacia terceros países. Las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson disintieron, argumentando que el fallo otorga al gobierno un trato especial.

Murphy afirmó que el gobierno federal ha violado o intentado violar sus órdenes en repetidas ocasiones. El Departamento de Defensa deportó a por lo menos seis integrantes del grupo demandante a El Salvador y México en marzo pasado sin brindar el proceso exigido en su orden de restricción temporal, señaló Murphy. El DHS emitió nuevos lineamientos de su política para expulsiones hacia terceros países el 30 de marzo, dos días después de la orden de Murphy.

"La simple realidad es que nadie conoce los méritos del reclamo de ningún integrante individual del grupo porque (los funcionarios del gobierno) están reteniendo el hecho determinante: el país de expulsión", escribió Murphy, quien fue nominado para el cargo por el presidente Joe Biden, un demócrata.

Murphy señaló que la política del DHS sobre expulsiones a terceros países ha apuntado a inmigrantes a quienes se les concedió protección para no ser enviados de regreso a su nación de origen, donde temen que sean objetos de tortura o persecusión.

Ocho hombres que fueron enviados a Sudán del Sur en mayo habían sido condenados por delitos en Estados Unidos y tenían órdenes finales de expulsión, según funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés).