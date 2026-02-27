El izquierdista Iván Cepeda amplía su ventaja para los comicios presidenciales de Colombia

BOGOTÁ (apro).- El candidato presidencial izquierdista, Iván Cepeda, amplió su ventaja para los comicios presidenciales de mayo próximo en Colombia y puso a los abanderados de la extrema derecha a repensar su estrategia electoral, que ha estado basada en una campaña de desprestigio que intenta vincular al aspirante puntero con la extinta guerrilla de las FARC.

Según la encuesta Invamer divulgada esta semana, Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, encabezaría las elecciones del 31 mayo con el 37.1% de los votos, lo que representa un avance de 5.2 puntos porcentuales con respecto a la medición realizada en noviembre por esa firma.

En segundo lugar, aparece el ultraderechista Abelardo de la Espriella, con 18.9% de las preferencias.

En ese escenario, Cepeda y De la Espriella pasarían a una segunda vuelta presidencial a realizarse el 21 de junio. En esta contienda, el candidato izquierdista sería el ganador con el 59.4% de los votos, 22 puntos más que su adversario-.

De acuerdo con Invamer, una encuestadora que goza de prestigio en el mundo político colombiano, Cepeda es el candidato presidencial más conocido en el país (el 77.2% de los votantes sabe quién es) y el de más alto porcentaje de opinión favorable, con el 44.2%.

El repunte del candidato izquierdista está relacionado con un salto de más de 11 puntos en la aprobación del desempeño del presidente Petro, que en noviembre se ubicó en 38% y este mes llegó a 49.1%.

Es la primera vez, desde noviembre de 2022, que el mandatario izquierdista tiene más favorabilidad que rechazo. Este último llega al 46.1%.

El alza en la popularidad de Petro es atribuida por los analistas al aumento del 23.7% del salario mínimo de este año, el cual fue impuesto por el presidente mediante un decreto criticado por los empresarios y los medios tradiciones de comunicación.

Se trata del mayor incremento del salario mínimo en la historia de Colombia.

Incluso, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de ese decreto, pero Petro expidió otro más manteniendo ese aumento con el argumento de que la Constitución señala que los colombianos tienen derecho a una “remuneración mínima, vital y móvil”, lo que es apoyado por la mayoría de ciudadanos.

En el gobierno del primer presidente izquierdista en la historia de Colombia el salario mínimo ha experimentado un aumento real --descontando la inflación-- del 59%, el mayor porcentaje para cualquier gobierno.

El actual salario mínimo en Colombia equivale a 550 dólares mensuales.

A Petro también le ayudado la normalización de las relaciones con Estados Unidos luego de la visita que realizó a principios de este mes al presidente de ese país, Donald Trump, para limar asperezas tras un año de constantes enfrentamientos de los dos gobernantes a través de las redes social.

La misma encuesta Invamer indica que el 87% de los ciudadanos considera importante mantener buenas relaciones con Estados Unidos, a pesar de que, por otra parte, Trump tiene una mayor imagen negativa que positiva entre los colombianos.

Otro factor que ha hecho crecer en las encuestas a Petro y a su candidato, Iván Cepeda, es la campaña de los candidatos de la extrema derecha, que se ha enfocado en el “antipetrismo” y en tratar de ubicar al abanderado izquierdista como un simpatizante de la desaparecida guerrilla de las FARC, lo que a juzgar por el sondeo de Invamer ha resultado contraproducente.

El pasado miércoles, Cepeda denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una campaña de la ultraderecha colombiana para que organismos judiciales de Estados Unidos le levanten cargos por la supuesta relación que habría tenido con la extinta guerrilla de las FARC.

La denuncia señala al expresidente Álvaro Uribe, jefe de la extrema derecha colombiana, como autor de esa campaña de “mentiras” y “difamaciones” desarrollada con una enorme inversión de dinero en los medios tradicionales de Colombia, redes sociales y granjas de bots.

Uribe va con dos candidatos a estas elecciones, Abelardo de la Espriella, quien marcha en segundo lugar en todos sondeos, y Paloma Valencia, quien participará en una consulta interna de la derecha colombiana el mes próximo para decidir quién será el candidato de esa corriente.

De la Espriella se postuló como candidato independiente y con el apoyo de un pequeño partido de extrema derecha, Salvación Nacional.

Además de las consultas internas de la derecha, de otros candidatos de izquierda y del centro político, el próximo domingo 8 de marzo se realizarán en Colombia cómicos legislativos para renovar la Cámara de Representantes (diputados) y el Senado, luego de lo cual arrancará la fase final de las campañas presidenciales.