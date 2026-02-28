Ataque a Irán interrumpe los vuelos en Oriente Medio

Trabajadores cargan suministros médicos en un avión de Air India hacia India, en el Aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel. Foto: Menahem Kahana / Pool Foto vía AP archivo

LONDRES (AP).— El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha suspendido los vuelos en toda la región y más allá.

Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar cerraron su espacio aéreo el sábado. El espacio aéreo en el sur de Siria también fue cerrado.

Los aviones que se dirigían a ciudades como Tel Aviv y Dubái a primera hora del sábado fueron desviados o regresaron al lugar desde donde despegaron.

La situación está cambiando rápidamente y las aerolíneas instaron a los pasajeros a consultar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

El operador del aeropuerto de Dubái dijo que los vuelos se detuvieron indefinidamente en el Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado para viajes internacionales, y en el Dubai World Central — Aeropuerto Internacional Al Maktoum, en las afueras de la ciudad del Golfo.

Es probable que el cierre tenga importantes efectos en cadena, no solo para Emirates, con base en Dubái, sino para muchas otras aerolíneas que vuelan hacia y desde la ciudad.

Emirates suspendió temporalmente las operaciones hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Dubái.

Qatar Airways Group canceló temporalmente los vuelos hacia y desde Doha debido a los cierres del espacio aéreo.

La aerolínea holandesa KLM ya había anunciado a principios de semana que suspendería sus vuelos con origen y destino en Tel Aviv a partir del domingo.

Aerolíneas como Lufthansa, Air France, Transavia, Qatar Airways y Pegasus han cancelado todos los vuelos a Líbano.

Virgin Atlantic canceló un vuelo desde el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, a Dubái y señaló que evitará sobrevolar Irak, lo que supone que los trayectos hacia y desde India, Maldivas y Riad podrían durar algo más. Los aviones de la compañía ya no estaban sobrevolando Irán. La firma indicó además que todos los vuelos llevarían el combustible necesario por si tuvieran que cambiar de ruta con poca antelación.

British Airways dijo que los vuelos a Tel Aviv y Bahréin se suspenderán hasta la próxima semana, y que los vuelos a Ammán, Jordania, se cancelarán el sábado.

United Airlines dijo que los vuelos que se dirigían a Tel Aviv y Dubái el sábado por la mañana fueron desviados o regresaron a Estados Unidos. La aerolínea canceló los vuelos entre Estados Unidos y Tel Aviv hasta el lunes y los vuelos entre Estados Unidos y Dubái hasta el domingo. Emitió una exención de viaje para que los pasajeros puedan cambiar sus vuelos sin costo.

Turkish Airlines dijo en X que canceló sus vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania hasta el lunes, y que los vuelos a Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán se suspenderían el sábado. Según la aerolínea, podrían anunciarse cancelaciones adicionales.