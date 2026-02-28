Ataque iraní con dron provoca incendio en el hotel Burj Al Arab de Dubái (Video)

Ataque iraní con dron provoca incendio en el hotel Burj Al Arab de Dubái. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el contexto de ataques en el Medio Oriente, autoridades de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, confirmaron que un dron fue interceptado y los escombros provocaron un “incendio menor” en la fachada exterior del hotel Burj Al Arab, el único de siete estrellas en el mundo.

Así fue confirmado en la cuenta de X de la Oficina de Medios de Dubai @DXBMediaOffice: “Las autoridades confirman que se interceptó un dron y que los escombros provocaron un incendio menor en la fachada exterior del Burj Al Arab”.

"Burj Al Arab":

Porque Irán atacó el icónico hotel en Dubai pic.twitter.com/lO0R6Cc6Gu — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 1, 2026

En su mensaje, agregó que “los equipos de Defensa Civil respondieron de inmediato y controlaron el incidente. No se han reportado heridos”.

En otro tuit, el mismo medio informó que las autoridades de Dubái confirmaron otra intercepción aérea, cuyos escombros provocaron un incendio en uno de los atracaderos del puerto de Jebel Ali; tampoco se reportaron personas heridas.

Otros reportes indicaron que el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo y uno de los principales símbolos de Dubái, fue evacuado, luego de que escucharon explosiones en toda la ciudad.

Además, el aeropuerto internacional de Dubái también se vio afectado con impactos que habrían afectado las terminales 1 y 3, incluyendo las salas de embarque.

Estos ataques se dieron en el contexto de la ofensiva con misiles iraníes contra posiciones militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, como respuesta a los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán, la capital iraní.