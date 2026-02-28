Bombardeo israelí contra una escuela deja 57 niñas muertas, denuncia Irán (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Irán denunciaron este sábado la muerte de al menos 57 estudiantes a causa de un bombardeo de Israel contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán, que además dejó 60 heridas, en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadunidenses en la región y contra territorio de Israel.

El último balance ofrecido por el gobernador del condado de Minab, Mohammad Radmehr, confirma así las informaciones sobre que la totalidad de las víctimas mortales son niñas. Además, otras 53 niñas estarían aún bajo los escombros de la escuela primaria Shajare Tayebé. En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.

Radmehr explicó que ya hay una operación en marcha para retirar los escombros del edificio de la escuela. "A pesar de este ataque, la situación en la ciudad está bajo control y la calma se mantiene en otros puntos de la ciudad", apuntó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán reaccionó a estas "pérfidas acciones del enemigo" y subrayó que hay una "respuesta aplastante" por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica.

En concreto señala al "brutal régimen estadunidense" y al "corrupto régimen sionista" por los bombardeos sobre Irán. "El enemigo piensa que la nación de Irán se rendirá ante sus lamentables demandas con estas cobardes acciones", apuntó.

Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, denunció este ataque contra la escuela. "Ha sido bombardeada a plena luz del día, cuando estaba llena de estudiantes. Decenas de niñas inocentes han sido asesinadas", publicó en redes sociales. "Estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán sin respuesta", advirtió Araqchi.