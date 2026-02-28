Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto contra Irán (Video)

Una columna de humo se eleva tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: AP

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, informó a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.

"El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", indicó el ministro israelí en declaraciones recogidas por el diario Times of Israel.

En la capital de Irán, Teherán, una nube de humo se elevaba al cielo desde el centro de la ciudad. El aparente ataque ocurrió cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

No estaba claro si Jamenei, de 86 años, se encontraba en las dependencias en ese momento. Hace días que no se le ve en público, mientras han aumentado las tensiones con Estados Unidos. Pero el ataque se produce en un momento en que Estados Unidos ha reunido una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para tratar de presionar a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

En Teherán, testigos escucharon la explosión. La televisión estatal iraní reportó más tarde la explosión, pero no indicó una causa.

Let the world know that we did not start this war pic.twitter.com/9G3vbJYw1D — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

Por su parte, en Israel se escucharon sirenas al mismo tiempo. El ejército israelí dijo que emitió “alerta proactiva para preparar al público para la posibilidad de que se lancen misiles hacia el Estado de Israel”.

Más explosiones golpearon la capital de Irán después del anuncio de la ofensiva iraní. Por el momento no se han reportado víctimas.

Irán cerró su espacio aéreo después de que Israel lanzó su ataque. La advertencia a los pilotos se emitió mientras las explosiones resonaban en todo Teherán.

El ejército de Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre el operativo.