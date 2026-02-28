Irán cierra el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de EU e Israel

El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz. Foto: Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo

MADRID (EUROPA PRESS).- La Guardia Revolucinaria de Irán anunció el comienzo de una operación para cortar el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo.

Fuentes de la Marina iraní aseguraron a la cadena panárabe Al Yazira que el tráfico marítimo está en proceso de suspensión a raíz de un aviso previo lanzado en redes sociales por el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO): la detección de una señal de radio en frecuencia VHF, presuntamente emitida por la Guardia Revolucionaria, que avisa a todo el tráfico marítimo del cierre del estrecho.

"Se advierte a los navegantes que las transmisiones o declaraciones de VHF que indiquen el cierre del Estrecho de Ormuz no son legalmente vinculantes ni constituyen una restricción legal a la navegación según el derecho internacional a menos que se implementen y apliquen de conformidad con los marcos legales aplicables", recuerda la UKMTO.

El estrecho de Ormuz es una arteria comercial para el envío de petróleo desde la región de Oriente Próximo e Irán ha amenazado con su bloqueo en represalia a cualquier agresión.