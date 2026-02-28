Jefe de la ONU condena los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Foto: AP

NACIONES UNIDAS (AP).- El jefe de las Naciones Unidas condenó los ataques aéreos estadunidenses e israelíes contra Irán y pidió el regreso inmediato a las negociaciones “para sacar a la región y a nuestro mundo del abismo”.

El secretario general António Guterres declaró el sábado en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU que se debe hacer todo lo posible para evitar una mayor escalada. "La alternativa", advirtió, "es un posible conflicto más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad regional".

Guterres afirmó que los ataques aéreos estadunidenses e israelíes violaron el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. También condenó las represalias de Irán por violar la soberanía y la integridad territorial de Bahréin, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, insistió en que la acción militar estadounidense fue legal.

“Irán no puede tener un arma nuclear”, declaró ante el consejo. “Ese principio no es una cuestión política. Es una cuestión de seguridad global. Y para ello, Estados Unidos está tomando medidas legales”.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, en declaraciones a la prensa antes de la reunión, calificó de "hipocresía" condenar los ataques aéreos. Aseguró que Irán es responsable de las acciones de sus aliados en Oriente Medio y de sus programas nucleares y de misiles, y que Israel y Estados Unidos actuaron "para prevenir una amenaza irreversible e inmediata".

El ataque contra Irán causó la muerte del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, según informó Associated Press. El asesinato del segundo líder de la República Islámica, quien no tenía sucesor designado, planteó la posibilidad de un conflicto prolongado ante las amenazas iraníes de represalias. El presidente Donald Trump, en redes sociales, calificó su fallecimiento como "la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país".

El embajador de Rusia condenó los ataques aéreos estadounidenses-israelíes, mientras que el embajador de China fue más mesurado en sus críticas.

“Exigimos que Estados Unidos e Israel cesen de inmediato sus acciones agresivas”, declaró el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia. “Insistimos en la reanudación inmediata de los esfuerzos de solución política y diplomática… con base en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses”.

El embajador de China ante la ONU, Fu Cong, dijo que China estaba muy preocupada por “la repentina escalada de las tensiones regionales” y apoyó el llamado de Rusia para regresar a las negociaciones diplomáticas.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una carta al secretario general, acusó a Estados Unidos e Israel de violar flagrantemente la soberanía e integridad territorial de Irán y la Carta de las Naciones Unidas. Afirmó que, como respuesta, Irán estaba ejerciendo su derecho a la legítima defensa, amparado por la Carta.

Instó a los miembros del consejo a “tomar las medidas necesarias e inmediatas para detener este uso ilegal de la fuerza y ??garantizar la rendición de cuentas”. Y exigió una condena inequívoca de “este acto de agresión… ya que, sin duda, representa una amenaza sin precedentes para la paz y la seguridad regionales y mundiales”.

Cinco miembros del Consejo —Bahréin, que es el representante árabe en el Consejo, Francia, Rusia, China y Colombia— convocaron la reunión de emergencia.

En una declaración conjunta, los líderes de Gran Bretaña y Francia —ambos miembros del consejo con derecho a veto—, junto con la canciller alemana, pidieron la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Los tres países, que forman parte del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, han liderado los esfuerzos para alcanzar una solución negociada. Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en 2018.

Los tres líderes europeos condenaron enérgicamente los ataques aéreos iraníes en la región (no los ataques aéreos estadounidenses e israelíes) e instaron a los líderes de Irán a buscar una solución negociada, diciendo: "En última instancia, se debe permitir que el pueblo iraní determine su futuro".

La reunión del Consejo de Seguridad tendrá lugar el último día de la presidencia del Reino Unido y un día antes de que Estados Unidos asuma la presidencia rotatoria durante el mes de marzo.