La Autoridad Palestina condena los ataques iraníes contra países árabes

ARCHIVO - El líder supremo Ayatolá Ali Khamenei, en el centro, acompañado por los comandantes de las fuerzas armadas, visita una exhibición de los logros aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria, en Irán, el 19 de noviembre de 2023. Foto: Oficina del Líder Supremo de Irán vía AP, Archivo

MADRID (EUROPA PRESS) - El Gobierno de la Autoridad Palestina expresó su condena a los ataques iraníes de represalia contra países árabes como Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak lanzados en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

Manifestó así su "rechazo total" de la violación de la soberanía y las "agresiones" contra estos países porque suponen "una flagrante violación de la Carta de la ONU y los principios del Derecho Internacional".

Así, las autoridades palestinas declararon su solidaridad y la del pueblo palestino con "las naciones árabes hermanas y sus gobiernos" y respalda las medidas adoptadas para garantizar su seguridad, estabilidad y soberanía.

Reafirmaron además su "rechazo al recurso a la violencia y la guerra" y pidieron diálogo como vía para la resolución de las disputas "en todas las circunstancias", siempre cumpliendo con el Derecho Internacional para reforzar la paz y seguridad regionales e internacionales.

El presidente palestino, Mahmud Abbas, pidió por su parte una reunión de emergencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe y de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Irán confirmó el lanzamiento de un millar de proyectiles contra objetivos militares estadunidenses en los países árabes vecinos, y subrayó que se trata de objetivos legítimos bombardeados en respuesta al ataque coordinado estadunidense-israelí lanzado este sábado sobre suelo iraní.