La Autoridad Palestina condena los ataques iraníes contra países árabes

Irán
MADRID (EUROPA PRESS) - El Gobierno de la Autoridad Palestina expresó su condena a los ataques iraníes de represalia contra países árabes como Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak lanzados en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.
Manifestó así su "rechazo total" de la violación de la soberanía y las "agresiones" contra estos países porque suponen "una flagrante violación de la Carta de la ONU y los principios del Derecho Internacional".
Así, las autoridades palestinas declararon su solidaridad y la del pueblo palestino con "las naciones árabes hermanas y sus gobiernos" y respalda las medidas adoptadas para garantizar su seguridad, estabilidad y soberanía.
Reafirmaron además su "rechazo al recurso a la violencia y la guerra" y pidieron diálogo como vía para la resolución de las disputas "en todas las circunstancias", siempre cumpliendo con el Derecho Internacional para reforzar la paz y seguridad regionales e internacionales.
El presidente palestino, Mahmud Abbas, pidió por su parte una reunión de emergencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe y de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.
Irán confirmó el lanzamiento de un millar de proyectiles contra objetivos militares estadunidenses en los países árabes vecinos, y subrayó que se trata de objetivos legítimos bombardeados en respuesta al ataque coordinado estadunidense-israelí lanzado este sábado sobre suelo iraní.