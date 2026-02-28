Media Luna Roja confirma 201 muertos y casi 750 heridos en los ataques de EU e Israel contra Irán

La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS).- La Media Luna Roja iraní reportó que la ola de ataques combinados lanzados a primera hora de esta mañana por Estados Unidos e Israel han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán.

Según informó un portavoz a la radiotelevisión estatal iraní IRIB, los ataques dejaron concretamente 201 muertos y 747 heridos.

Las autoridades iraníes informaron que más de un centenar de estos fallecidos son civiles y han sido identificados en dos ataques: el primero contra una escuela infantil de Hormozgán, que deja hasta el momento 85 escolares muertas, y el segundo contra un gimnasio en la provincia de Fars, que ha matado a 15 personas.

Media Luna Roja ha estimado que más de 220 de sus equipos están presentes en los lugares de los ataques "y las operaciones de socorro continúan".

Por parte de Israel, el servicio de Emergencias confirma hasta el momento 89 heridos leves por los contraataques iraníes contra suelo israelí y las posiciones militares de EU en la región, que han provocado un fallecido en Emiratos Árabes Unidos y 12 heridos en Kuwait.

Irán asegura que más de 200 militares estadounidenses han muerto o han resultado heridos en estos ataques pero Washington todavía no se ha pronunciado al respecto.