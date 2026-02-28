Medios estatales iraníes confirman la muerte de Alí Jamenei, líder supremo del país

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, falleció tras un importante ataque perpetrado por Israel y Estados Unidos, según confirmaron medios estatales iraníes la madrugada del domingo. El presidente Donald Trump anunció previamente la muerte, afirmando que brindaba a los iraníes su "mayor oportunidad" de recuperar su país.

La televisión estatal iraní y la agencia de noticias estatal IRNA no informaron sobre la causa de la muerte del hombre de 86 años. El asesinato puso en duda el futuro de la República Islámica y aumentó el riesgo de inestabilidad regional.

"Jamenéi, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto", escribió Trump en redes sociales. Advirtió sobre "bombardeos intensos y precisos" que, según dijo, continuarían durante toda la semana e incluso después, como parte de un ataque letal que Estados Unidos ha justificado como necesario para desactivar la capacidad nuclear del país.

El ataque abrió un sorprendente nuevo capítulo en la intervención estadounidense en Irán , conllevaba el potencial de una violencia vengativa y una guerra más amplia, y representó una sorprendente demostración de poderío militar para un presidente estadounidense que asumió el cargo con una plataforma de “Estados Unidos primero” y prometió mantenerse al margen de las “guerras eternas”.

De confirmarse, el asesinato de Jamenei en el segundo asalto de la administración Trump contra Irán en ocho meses parecía seguro que crearía un vacío de liderazgo, dada la ausencia de un sucesor conocido y porque el líder supremo, de 86 años, tuvo la última palabra en todas las políticas importantes durante sus décadas en el poder. Lideró el estamento clerical iraní y su Guardia Revolucionaria paramilitar, los dos principales centros de poder de la teocracia gobernante.

A medida que se conocían los informes sobre la muerte, testigos presenciales en Teherán dijeron a The Associated Press que algunos residentes estaban regocijándose, tocando silbatos y profiriendo ululaciones.

Irán, que respondió a los ataques con su propio contraataque, advirtió que habría represalias.

Ali Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, dijo el sábado que Israel y Estados Unidos “lamentarán sus acciones”.

“Los valientes soldados y la gran nación de Irán darán una lección inolvidable a los infernales opresores internacionales”, publicó Larijani en X.

Las huelgas se produjeron tras meses de crecientes tensiones

La operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, que según las autoridades se planeó durante meses, tuvo lugar el sábado durante el Ramadán, el mes sagrado musulmán de ayuno, y al comienzo de la semana laboral iraní. Esto ocurrió tras negociaciones forzadas y advertencias de Trump, quien el año pasado pregonó el éxito de su administración al incapacitar el programa nuclear del país, pero aun así calificó la última ronda como necesaria para prevenir un posible resurgimiento.

Aproximadamente 12 horas después del inicio de los ataques, el ejército estadounidense reportó que no hubo bajas estadounidenses y que los daños en las bases estadounidenses fueron mínimos, a pesar de los cientos de ataques con misiles y drones iraníes. Añadió que los objetivos en Irán incluían instalaciones de mando de la Guardia Revolucionaria, sistemas de defensa aérea, bases de lanzamiento de misiles y drones, y aeródromos militares.

Israel, por su parte, dijo que había matado al comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y al ministro de Defensa del país, así como al secretario del Consejo de Seguridad iraní, un asesor cercano de Jamenei.

Jamenei “no pudo evadir nuestros sistemas de inteligencia y rastreo altamente sofisticados y, en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que fueron asesinados con él pudieron hacer nada”, declaró Trump. “Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Un diplomático iraní declaró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que cientos de civiles murieron y resultaron heridos en los ataques. Irán respondió disparando misiles y drones hacia Israel y las bases militares estadounidenses en la región, y los intercambios de disparos continuaron hasta la noche.

Algunos de los primeros ataques contra Irán parecieron caer cerca de las oficinas de Jamenei, el segundo líder de la República Islámica que sucedió al ayatolá Ruhollah Khomeini, líder de la Revolución Islámica de 1979. Funcionarios israelíes confirmaron la muerte, seguidos por Trump.

Los demócratas denunciaron que Trump había actuado sin autorización del Congreso. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración había informado previamente a varios líderes republicanos y demócratas del Congreso.

La tensión se ha disparado en las últimas semanas a medida que la administración Trump ha acumulado la mayor fuerza de buques de guerra y aeronaves estadounidenses en Oriente Medio en décadas. El presidente insistió en su deseo de un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní mientras el país lidiaba con la creciente disidencia tras las protestas nacionales.

Aunque Trump declaró que el programa nuclear iraní había sido destruido en ataques el año pasado, el país estaba reconstruyendo la infraestructura que había perdido, según un alto funcionario estadounidense que habló con la prensa bajo condición de anonimato para poder hablar sobre el proceso de toma de decisiones de Trump. El funcionario afirmó que los servicios de inteligencia mostraban que Irán había desarrollado la capacidad de producir sus propias centrifugadoras de alta calidad, un paso importante en el desarrollo del uranio altamente enriquecido necesario para la fabricación de armas.

Irán respondió a los últimos ataques lanzando misiles y drones hacia Israel y atacando instalaciones militares estadounidenses en Baréin, Kuwait y Catar. El ejército israelí afirmó que Irán disparó decenas de misiles contra Israel, muchos de los cuales fueron interceptados. El servicio de rescate Magen David Adom informó el sábado por la noche que una mujer en la zona de Tel Aviv murió tras resultar herida en un ataque con misiles iraníes.

Al menos tres explosiones se escucharon el sábado por la noche cerca del edificio del Ministerio de Inteligencia, en el norte de Teherán, según testigos, quienes añadieron que los sistemas de defensa aérea habían comenzado a operar allí. El ejército israelí anunció nuevos ataques contra lanzamisiles y sistemas de defensa aérea en el centro de Irán.

En el sur de Irán, se informó de la muerte de al menos 115 personas en un ataque a una escuela de niñas, y decenas más resultaron heridas, según declaró el gobernador local a la televisión estatal iraní. El portavoz del Comando Central de EE. UU., capitán Tim Hawkins, afirmó estar al tanto de los informes sobre el ataque a una escuela de niñas y que las autoridades los estaban investigando.

La agencia de noticias estatal de Irán, IRNA, dijo que al menos 15 personas murieron en el suroeste, citando al gobernador de la región de Lamerd, Ali Alizadeh, diciendo que un pabellón deportivo, dos áreas residenciales y un salón cerca de una escuela fueron alcanzados.

Los vuelos en Oriente Medio se vieron interrumpidos y el fuego de defensa aérea impactó con fuerza sobre Dubái, la capital comercial de los Emiratos Árabes Unidos. La metralla de un ataque con misiles iraníes contra la capital de los Emiratos Árabes Unidos causó la muerte de una persona, según informaron los medios estatales.

El ataque fue coordinado entre Israel y Estados Unidos

Israel afirmó que la operación se había planeado durante meses con Estados Unidos. Pilotos de la Fuerza Aérea atacaron cientos de objetivos en todo Irán, según declaró el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir.

Los objetivos de la campaña israelí incluían al ejército iraní, símbolos del gobierno y objetivos de inteligencia, según un funcionario informado sobre la operación, que habló bajo condición de anonimato para discutir información no pública sobre el ataque.

Trump reconoció el sábado que podría haber bajas estadounidenses, afirmando que "eso suele ocurrir en la guerra". Aseguró que su objetivo era "aniquilar" a la armada iraní y destruir a los aliados regionales apoyados por Teherán. Exhortó a la Guardia Revolucionaria Iraní, un grupo paramilitar, a deponer las armas, afirmando que sus miembros recibirían inmunidad o se enfrentarían a una "muerte segura" si no lo hacían.

Irán había dicho que esperaba evitar una guerra, pero mantuvo su derecho a enriquecer uranio.

Irán ha declarado que no ha enriquecido uranio desde junio , pero ha impedido que los inspectores internacionales visiten los sitios bombardeados por Estados Unidos. Fotos satelitales analizadas por AP muestran nueva actividad en dos de esos sitios , lo que sugiere que Irán intenta evaluar y posiblemente recuperar material.

Trump había amenazado con una acción militar, pero se abstuvo de hacerlo tras la reciente represión en Irán de las protestas provocadas por agravios económicos que evolucionaron en una ofensiva a nivel nacional contra los clérigos gobernantes.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos afirma haber confirmado más de 7 mil muertes durante la represión y está investigando miles más. El gobierno ha reconocido más de 3.000 muertos.

Los efectos podrían extenderse a los mercados y otros países

Los ataques podrían sacudir los mercados mundiales, sobre todo si Irán convierte el estrecho de Ormuz en un lugar inseguro para el tráfico comercial. Un tercio de las exportaciones mundiales de petróleo transportadas por mar pasaron por el estrecho en 2025.

Arabia Saudita afirmó que Irán atacó su capital y la región oriental en un ataque que fue repelido. Bahréin informó que un ataque con misiles tuvo como blanco el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en el reino insular, y que tres edificios resultaron dañados en la capital, Manama, y ??la ciudad de Muharraq por ataques con drones y restos de un misil interceptado.

La autoridad de aviación civil de Kuwait informó que un dron atacó el principal aeropuerto internacional, hiriendo a varios empleados. La agencia de noticias estatal de Kuwait informó que tres soldados resultaron heridos por la metralla de los ataques contra la base aérea Ali Al-Salem. También se escucharon explosiones en Catar. Jordania afirmó haber intervenido 49 drones y misiles balísticos.