Rugido del León y Furia Épica: lo que se sabe de la operación conjunta de Israel y EU contra Irán

El presidente Donald Trump estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. Foto: AP foto/Alex Brandon

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- Lo que comenzó como un ataque preventivo contra Irán, según Israel; se ha convertido en una operación conjunta entre las fuerzas de Tel Aviv y Washington. El presidente Donald Trump dirigió un mensaje a la nación en el que definió la ofensiva como una "misión noble" mientras que Benjamin Netanyahu habla de "eliminar" una “amenaza existencial”.

Irán ha respondido atacando varias ciudades israelíes y posiciones estadunidenses en Medio Oriente, cuyos países han prometido responder.

Al menos siete países de Medio Oriente se han visto afectados por la respuesta de Irán a la operación conjunta que Estados Unidos e Israel lanzaron contra su territorio, dirigida a poner fin a la "amenaza" que ambos han dicho que representa el régimen de los ayatolás.

Varias ciudades de Israel y posiciones estadunidenses en Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita han recibido la respuesta iraní a los ataques, y se han detectado explosiones también en Irak y Siria, mientras en Rusia, Vladimir Putin ha condenado los ataques y reunió a su Consejo de Seguridad para discutir la situación.

La operación se inició con lo que Israel describió como “ataque preventivo” contra Irán, según anunció el ministro de Defensa Israel Katz, pero luego el presidente estadunidense Donald Trump anunció en su red Truth Social "importantes operaciones de combate en Irán".

Irán respondió inmediatamente, iniciando el lanzamiento de misiles contra Israel, según confirmó el ejército de este país.

Mientras tanto, desde su residencia de Mar-a-Lago el presidente Donald Trump dirigía un mensaje explicando que los ataques eran necesarios para eliminar la amenaza del programa nuclear iraní y sistemas de misiles con capacidad para alcanzar territorio estadunidense.

Definiendo la operación como una "misión noble", Trump afirmó en su alocución que "por 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘muerte a Estados Unidos’, en una interminable campaña de derramamiento de sangre, asesinatos masivos, apuntando a Estados Unidos, nuestras tropas, a nuestra gente inocente y a muchos países".

Agregaba además que la operación sería la oportunidad para el pueblo iraní de acercarse a "la hora de su libertad" y pedía a los ciudadanos de ese país que no abandonaran sus hogares y se mantuvieran seguros porque "las bombas estarán cayendo por todas partes".

Una de ellas impactó contra una escuela primaria para niñas en la ciudad de Minab, al sur de Irán, en la que se han contabilizado al menos 85 personas muertas, entre alumnas y personal, producto del ataque.

Luego fue el turno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de ofrecer una alocución para referirse a la operación que su país ha denominado "Rugido de León", dirigida a "eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista en Irán".

"Este régimen terrorista asesino no debe estar armado con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad. Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino", agregó Netanyahu, en la misma línea de Trump.

Según información difundida por Reuters y atribuida a fuentes cercanas al Gobierno iraní, en los primeros ataques habrían muerto varios comandantes de la Guardia Revolucionaria, así como algunos funcionarios políticos.

Veinte de las 31 provincias de Irán se han visto impactadas por la operación conjunta, que está dirigida contra líderes del gobierno y contra objetivos estratégicos de la industria armamentista.

La respuesta de Irán enciende a toda la región

Jerusalén fue la primera ciudad israelí que recibió la respuesta iraní a la operación conjunta, mientras que en toda la región del Medio Oriente se han producido cancelaciones de vuelo y órdenes de evacuación para personal no esencial de embajadas y bases militares. Tel Aviv y Haifa han sido también blanco de los ataques desde Irán.

Luego fue el turno del cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadunidense en Baréin, que fue atacada con misiles iraníes.

Mientras tanto, las bases norteamericanas en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos eran también blanco de ofensivas. En este último se detectaron explosiones en Dubái y la capital Abu Dhabi, aunque el Gobierno emiratí asegura que ha interceptado con éxito varias oleadas de misiles iraníes.

Jordania también informó que había derribado dos proyectiles dirigidos hacia su territorio, mientras que se han reportado explosiones en Doha, Qatar, y la cancillería de Arabia Saudita afirmó que su capital, Riad, también ha sido atacada, a pesar de que su gobierno había anunciado que no prestaría su espacio aéreo para una incursión contra Irán.

#Statement | The Kingdom of Saudi Arabia expresses its rejection and condemnation in the strongest terms of the blatant and cowardly Iranian attacks that targeted the Riyadh Region and the Eastern Province, which were successfully intercepted. These attacks cannot be justified… pic.twitter.com/ODRVf3p0Om — Foreign Ministry ???? (@KSAmofaEN) February 28, 2026

En un comunicado, el ministerio de Exteriores saudita informó, al igual que lo hicieron los de Emiratos, Qatar y Kuwait, que se reservaba el derecho de responder y expresó “su más enérgica condena a los flagrantes y cobardes ataques iraníes contra las regiones de Riad y la Provincia Oriental, que fueron repelidos".

La activación de los sistemas de defensa antiaéreos también ha dejado víctimas en Siria, que hasta el momento no ha sido un objetivo. Un misil iraní interceptado cayó en la ciudad de Sweida, ocasionando la muerte de cuatro personas y causando heridas a otras.

En Siria también se han reportado explosiones en Damasco y caída de restos de misiles en la ciudad de Quneitra y en la cuenca de Yarmouk, en la provincia de Daraa, al sur del país.

Mientras tanto en Irak, dos combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular o Hashid Shaabi murieron y otros tres resultaron heridos de gravedad tras ser alcanzados por ataques aéreos en Jurf al-Sakhar, al sur de Bagdad. Este es uno de los grupos militantes chiítas de la región que actúan alineados con Teherán.

A pesar de la activación de esta milicia, la agencia estatal de noticias iraquí ha reportado que Estados Unidos aseguró que no tiene intenciones de incluir a Irak entre sus objetivos y que espera garantizar que el país no se vea arrastrado al conflicto regional.

El canciller iraní Abbas Araqchi emitió un mensaje en Telegram en el que informaba a sus homólogos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Baréin e Irak para informarles que su país recurrirá a todas sus capacidades defensivas y militares en el marco de su "legítimo derecho a la autodefensa".

Reacciones internacionales

El ministerio de Exteriores ruso pidió el cese inmediato de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que calificó de "irresponsables" y urgió a "regresar a la vía de la solución política y diplomática".

Rusia calificó las operaciones como una "agresión armada planificada y no provocada" que se produjo mientras se mantenía un proceso de negociación.

China también exigió un “cese inmediato” de las hostilidades y pidió respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán.

Moscú y Beijing pidieron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir la situación, de acuerdo con la agencia oficial de noticias rusa, mientras el presidente Vladimir Putin se reunía con su Consejo de Seguridad local.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, urgió a un cese inmediato de los ataques, advirtiendo sobre el riesgo de un conflicto regional más amplio.

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que el inicio de una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tendría "graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional" y que "la actual escalada es peligrosa para todos y debe detenerse".

Sin embargo, Macron también se mostró dispuesto a desplegar los recursos necesarios para proteger a sus socios más cercanos si así lo solicitan.

Omán, que ha actuado como mediador en las conversaciones de paz interrumpidas entre Irán y Estados Unidos, instó a este último país a que "no se involucre más" en los conflictos entre Teherán y Tel Aviv, agregando que su implicación no era conveniente ni para los intereses estadunidenses ni para la causa de la paz mundial.

Turquía, por su parte, advirtió que una escalada del conflicto regional podría suponer riesgos no solo para los países del área sino para la estabilidad global, y llamó a detener inmediatamente las acciones militares y regresar a la mesa de negociaciones.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó su apoyo a Estados Unidos en los esfuerzos por impedir que Irán desarrolle un arma nuclear, mientras que el de Reino Unido, Keir Starmer, dijo que Teherán debía detener la violencia y la represión contra su propio pueblo.

Con información de Reuters, AP y EFE.

Autor: Eumar Esaá