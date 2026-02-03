EU dice que derribó dron iraní que se acercó "agresivamente" a portaaviones

El Pentágono en Arlington, Virginia, el 20 de septiembre del 2025. Foto: AP foto/Alex Brandon

WASHINGTON (AP) — Un avión de la marina estadunidense derribó un dron iraní que se acercaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, informó este martes el Comando Central, lo que podría agravar las tensiones mientras la administración Trump advierte de posibles acciones militares para obligar a Irán a negociar.

El dron “se acercó agresivamente” al portaaviones con “intenciones poco claras” y “continuó volando hacia el barco a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadunidenses que operan en aguas internacionales”, declaró el portavoz del Comando Central, el capitán Tim Hawkins, en un comunicado el martes.

Según el ejército estadunidense, el derribo ocurrió horas después de que fuerzas iraníes hostigaran a un buque mercante con bandera y tripulación de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz.

El dron Shahed-139 fue derribado por un avión de combate F-35C del Lincoln, que, según Hawkins, navegaba a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán. El comunicado militar señaló que ningún soldado estadunidense resultó herido y ningún equipo resultó dañado.

Luego, horas después, fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní hostigaron al buque mercante Stena Imperative, informó el ejército estadunidense.

De acuerdo con el comunicado de Hawkins, dos barcos y un dron iraní Mohajer se acercaron al barco “a alta velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero”.

El destructor USS McFaul respondió y escoltó al Stena Imperative “con apoyo aéreo defensivo de la Fuerza Aérea", apuntó el comunicado, añadiendo que el buque mercante ahora navega sin problema.

Las acciones se producen en un momento de alta tensión entre los antiguos adversarios. Comenzaron a aumentar nuevamente mientras el gobierno de Irán pasaba semanas sofocando protestas que comenzaron a finales de diciembre contra la creciente inestabilidad económica antes de ampliarse a un desafío más generalizado a la República Islámica.

El presidente Donald Trump había prometido a principios de enero “rescatar” a los iraníes de la sangrienta represión de su gobierno contra los manifestantes, lo que luego se transformó en una campaña de presión para que Teherán llegara a un acuerdo sobre su programa nuclear. Esto a pesar de que el presidente republicano insiste en que los sitios nucleares iraníes fueron “obliterados” en ataques estadunidenses en junio.

“Tenemos conversaciones en curso con Irán. Veremos cómo resulta todo”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval el lunes. Al ser preguntado sobre cuál era su umbral para una acción militar contra Irán, se negó a dar detalles.

“Me gustaría ver un acuerdo negociado”, indicó Trump. “En este momento, estamos hablando con ellos, estamos hablando con Irán, y si podemos llegar a un acuerdo, genial. Y si no podemos, probablemente sucederían cosas malas”.

Estados Unidos derribó el dron horas después de que el presidente de Irán dijera, este martes, que instruyó al ministro de Relaciones Exteriores del país a “buscar negociaciones justas y equitativas” con Estados Unidos, marcando una de las primeras señales claras de Teherán de que quiere intentar negociar con Washington a pesar de la ruptura de las conversaciones el verano pasado.

Turquía había estado trabajando entre bastidores para impulsar las conversaciones a finales de esta semana, mientras el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, viaja por la región. Un funcionario turco dijo más tarde que la ubicación de las conversaciones era incierta, pero que Turquía estaba lista para apoyar el proceso.