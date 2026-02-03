Trump califica de “muy buena reunión” la que sostuvo con Gustavo Petro en la Casa Blanca

WASHINGTON (apro). – Donald Trump, presidente de Estados Unidos, calificó de “muy buena” la reunión que sostuvo en la Casa Blanca con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, pese a que son antagonistas ideológicos y, por lo tanto, se lanzaron insultos, ambos, en días pasados.

“Nos llevamos muy bien, no somos exactamente buenos amigos, pero no me sentí insultado porque no lo conocía del todo, pero nos llevamos muy bien”, declaró Trump a la prensa al terminar de firmar una orden ejecutiva para reabrir las actividades del gobierno federal de su país.

Trump también indicó que durante la reunión con Petro en la Oficina Oval, que fue cerrada a la prensa, abordaron el asunto de trabajar conjuntamente en la lucha contra el narcotráfico e incluso para contener a las pandillas y grupos del crimen organizado de Venezuela.

“Estamos trabajando en eso y en otras cosas también, incluyendo las sanciones y tuvimos una muy buena reunión. Es fantástico, me fue bien con él”, subrayó Trump sobre el presidente de Colombia, a quien hace unas semanas amenazó diciéndole que “se cuidara el culo”.

La reunión de casi dos horas en la Oficina Oval de la Casa Blanca menguó los amagos del presidente de Estados Unidos de ordenar acciones militares del Pentágono en Colombia contra el narcotráfico, luego de atañerle a Petro calificativo de “narcotraficante”.

Sin entrar en detalles, Trump al decir que con Petro habló de sanciones, se intuye que se refiere a las imposiciones de aranceles a las exportaciones colombianas, luego de que el mandatario sudamericano condenara las más de 120 ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de presuntas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico con supuesta carga de drogas.

Las breves declaraciones de Trump sobre su encuentro con el presidente de Colombia fueron por ahora la única reseña por parte de la Casa Blanca sobre la sesión a la que por cierto el mandatario colombiano no entró ni salió por la puerta principal de la mansión presidencial.

Las diferencias ideológicas entre Trump y Petro en la relación bilateral entre sus naciones y en política internacional, fueron la razón por la que la reunión se cerró a la prensa como medida preventiva de que los reporteros fueran testigos de un desencuentro entre los mandatarios.