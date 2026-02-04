Alertan de más nieve en Japón tras intensas nevadas que han provocado decenas de muertes

Gente limpia nieve cerca de un edificio en Aomori, en el norte de Japón. Foto: AP

TOKIO (AP) — La fuerte nevada que ha azotado el norte de Japón en las últimas dos semanas ha bloqueado carreteras y provocado decenas de muertes en todo el país hasta ahora, dijeron funcionarios del gobierno el miércoles.

Hasta el miércoles, 15 prefecturas han sido afectadas, y se estima que la cantidad de nieve acumulada en las áreas más afectadas ha alcanzado los dos metros (6,5 pies).

Una nevada inusualmente intensa ha caído en partes de Japón en los últimos días, en gran parte debido a una masa de aire frío del Ártico que ha permanecido sobre el archipiélago japonés.

Crece preocupación por la gran cantidad de nieve acumulada en la región de #Aomori Japón uD83CuDDEFuD83CuDDF5



— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) February 2, 2026

La mayoría de las 35 muertes y cientos de lesiones reportadas en todo Japón se debieron a caídas entre personas que intentaban limpiar sus hogares de nieve.

La cifra más alta de muertes relacionadas con la nieve, 12 personas, se reportó en la prefectura de Niigata, una región productora de arroz en el norte de Japón. Uno de los fallecidos, un hombre de unos 50 años, fue encontrado en el tejado de su casa en la ciudad de Uonuma el 21 de enero.

En la ciudad de Nagaoka murió un hombre de 70 años, se cree que tras caer de su tejado, según el gobierno de Niigata.

El portavoz principal del gobierno de Japón advirtió que, aunque las temperaturas están subiendo, podría haber más peligro por delante porque la nieve comenzaría a derretirse, resultando en deslizamientos de tierra y superficies resbaladizas.

“Por favor, presten mucha atención a su seguridad, usando un casco o una cuerda de seguridad, especialmente cuando trabajen en la limpieza de nieve”, indicó a la prensa el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara.

Las lesiones a nivel nacional sumaron 393, incluidas 126 lesiones graves, 42 de ellas en Niigata. Catorce hogares resultaron dañados, tres en Niigata y ocho en la prefectura de Aomori.

Un montón de nieve cayó en una carretera en Aomori, bloqueando el tráfico. Nadie resultó herido, pero los reportes de los medios japoneses mostraron un enorme trozo de nieve helada apilado al costado de una carretera.

La razón detrás de la fuerte nevada no está clara. Pero las muertes y accidentes relacionados con ventiscas no son infrecuentes en Japón, con 68 muertes reportadas durante los seis meses de invierno del año anterior, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres.

Se espera más nieve intensa para el próximo fin de semana en el norte de Japón.