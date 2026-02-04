OPS emite nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en las Américas, incluido México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A poco más de cuatro meses de que inicie la Copa Mundial de Futbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en la región de las Américas; la mayoría de casos y defunciones son en territorio mexicano.

El organismo internacional llamó a los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

En el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026 y otros eventos masivos con alta movilidad de personas, recomendó a los países de la región “incrementar la sensibilidad de su sistema de vigilancia mediante la implementación de búsquedas activas, a fin de detectar oportunamente la ausencia o presencia de casos de sarampión y rubéola”.

También pidió incluir el diagnóstico por laboratorio, añadir actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso.

La nueva alerta de la OPS fue publicada ayer para destacar la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, tendencia “que parece continuar en 2026”.

México, líder en contagios y muertes

En su alerta, la OPS informó que, en 2025, la región notificó 14 mil 891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 defunciones, en 13 países:

-Argentina: 36 casos

-Belice: 44 casos

-Bolivia: 597 casos

-Brasil: 38 casos

-Canadá: 5 mil 436 casos y dos defunciones

-Costa Rica: un caso

-El Salvador: un caso

-Estados Unidos: 2 mil 242 casos y 3 defunciones

-Guatemala: un caso

-México: 6 mil 428 casos y 24 defunciones

-Paraguay: 49 casos

-Perú: cinco casos

-Uruguay: 13 casos

Según la OPS, ese total representa un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024.

De acuerdo con sus datos, en las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron mil 31 casos adicionales de sarampión en siete países, sin defunciones notificadas:

-Bolivia: 10

-Canadá: 67

-Chile: 1

-Estados Unidos: 171

-Guatemala: 41

-México: 740

-Uruguay: 1

Este total, subrayó, representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.

Grupos etarios e inmunizados

Según la alerta de la OPS, entre los casos confirmados con información disponible, el 78% no estaba vacunado y en el 11% el antecedente de vacunación era desconocido.

En cuanto a los grupos de edad afectados, dijo que, aunque la mayor proporción de casos se registró en adolescentes y adultos jóvenes, las tasas de incidencia más elevadas se observaron en menores de un año, seguidos por niños de 1 a 4 años y de 5 a 9 años.

Ello, añadió, refuerza la necesidad de garantizar esquemas completos de vacunación y medidas de protección adicionales en contextos de brote.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 se notificaron más de 552 mil casos sospechosos de sarampión en 179 países. De estos, cerca de 45% (247 mil 623) fueron confirmados, lo que refleja “un resurgimiento global de la enfermedad en un contexto de brechas persistentes de inmunización”.

Vacunación e inmunidad

La alerta de la OPS indicó que las coberturas regionales de vacunación contra sarampión, rubéola y paperas (SRP) en las Américas mostraron un ligero incremento en 2024 respecto a 2023, al pasar de 87% a 89% para la primera dosis y de 76% a 79% para la segunda. Sin embargo, siguen por debajo del 95% recomendado para prevenir brotes.

Además, solo 33% de los países y territorios de la región alcanzaron 95% o más de cobertura con la primera dosis y apenas el 20% logro esa meta con la segunda dosis.

La organización estimó que 1.5 millones de niños no recibieron ninguna dosis de esta vacuna en el 2024.

Por último, la OPS enfatizó que el sarampión “es altamente contagioso, pero prevenible mediante la vacunación oportuna con dos dosis de la vacuna SRP”.