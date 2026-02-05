Expira el último pacto nuclear entre EU y Rusia, generando temores de una carrera armamentista

ARCHIVO – El presidente estadunidense Barack Obama, izquierda, y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, derecha, se saludan en una conferencia de prensa en el Castillo de Praga, en esa ciudad de República Checa, el 8 de abril de 2010, tras firmar el tratado Nuevo START para reducir el número de armas nucleares de largo alcance. Foto: AP Foto/Mikhail Metzel, Archivo

MOSCÚ (AP) — El Kremlin dijo este jueves que lamenta la expiración del último acuerdo sobre armas nucleares que quedaba entre Rusia y Estados Unidos, lo que deja sin límites a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo.

Los expertos en control de armas afirman que la terminación del Tratado Nuevo START podría preparar el escenario para una carrera armamentista nuclear sin restricciones.

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró el año pasado su disposición a adherirse a los límites del tratado por un año más si Washington hacía lo mismo, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha comprometido a extenderlo. Ha indicado que quiere que China forme parte de un nuevo pacto, algo que Beijing ha rechazado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el miércoles que Trump ha dejado claro que “para tener un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer algo que no incluya a China debido a su vasto arsenal, que crece rápidamente”.

Putin comentó el miércoles la expiración del pacto con el líder chino Xi Jinping, señalando que Washington no ha respondido a su propuesta de extensión y diciendo que Rusia “actuará de manera equilibrada y responsable con base en un análisis exhaustivo de la situación de seguridad”, según el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú ve la expiración del tratado “de forma negativa” y lamenta su fin. Señaló que Rusia mantendrá su "enfoque responsable y exhaustivo hacia la estabilidad cuando se trata de armas nucleares”, y añadió que "por supuesto, se guiará principalmente por sus intereses nacionales".

Peskov enfatizó que “si recibimos respuestas constructivas, ciertamente llevaremos a cabo un diálogo”.

Con el fin del tratado, Moscú “se mantiene listo para tomar medidas técnico-militares decisivas para contrarrestar posibles amenazas adicionales a la seguridad nacional”, dijo el Ministerio de Exteriores ruso.

“Al mismo tiempo, nuestro país sigue abierto a buscar formas político-diplomáticas para estabilizar de manera integral la situación estratégica con base en soluciones de diálogo igualitarias y mutuamente beneficiosas, si se producen las condiciones adecuadas para tal cooperación”, dijo en un comunicado emitido el miércoles 4 de febrero por la noche.

Aun con la expiración del Nuevo START, Estados Unidos y Rusia acordaron este jueves restablecer un diálogo militar de alto nivel tras una reunión entre altos funcionarios de ambos países en Abu Dabi, dijo el comando militar estadunidense en Europa. El vínculo fue suspendido en 2021 mientras las relaciones entre Moscú y Washington se volvían cada vez más tensas antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022.

Detalles del pacto

El Nuevo START, firmado en 2010 por el entonces presidente Barack Obama y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, restringía a cada país a poseer no más de mil 550 ojivas nucleares en no más de 700 misiles y bombarderos, desplegadas y listas para su uso. Originalmente debía expirar en 2021, pero se extendió por cinco años más.

El pacto preveía amplias inspecciones in situ para verificar el cumplimiento, aunque se detuvieron en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y nunca se reanudaron.

En febrero de 2023, Putin suspendió la participación de Moscú, diciendo que Rusia no podía permitir inspecciones estadunidenses de sus instalaciones nucleares en un momento en que Washington y sus aliados de la OTAN han declarado abiertamente que la derrota de Moscú en Ucrania es su objetivo.

Al mismo tiempo, el Kremlin enfatizó que no se retiraba del pacto por completo, comprometiéndose a respetar sus límites sobre armas nucleares.

En septiembre, al ofrecer adherirse a los límites del Nuevo START por un año para ganar tiempo para que ambas partes negocien un acuerdo sucesor, Putin dijo que la expiración del pacto sería desestabilizadora y podría fomentar la proliferación nuclear.

El Nuevo START se produjo tras una larga sucesión de pactos de reducción de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, a partir del SALT I en 1972.

Trump quiere a China en un pacto

El mandatario estadunidense ha indicado que le gustaría mantener límites sobre las armas nucleares, pero quiere la participación de China en un posible nuevo tratado.

“De hecho, siento firmemente que, si vamos a hacerlo, creo que China debería ser miembro de la extensión”, dijo Trump al "New York Times" el mes pasado. “China debería ser parte del acuerdo”.

En su primer mandato, Trump intentó sin éxito impulsar un pacto nuclear trilateral del que China formara parte. Beijing se ha resistido a cualquier restricción sobre su arsenal nuclear, más pequeño pero en crecimiento, mientras insta a Estados Unidos a reanudar las conversaciones nucleares con Rusia.

“Las fuerzas nucleares de China no están en absoluto en la misma escala que las de Estados Unidos y Rusia, y por lo tanto, China no participará en negociaciones de desarme nuclear en la etapa actual”, dijo el jueves el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Lin Jian.

Afirmó que China lamenta la expiración del tratado e instó a Washington a reanudar pronto el diálogo nuclear con Rusia y a responder de forma positiva a la sugerencia de Moscú de que ambas partes continúen observando los límites fundamentales del tratado por ahora.

Peskov reafirmó el jueves que Moscú respeta la posición de Beijing. Él y otros funcionarios rusos han argumentado repetidamente que cualquier intento de negociar un pacto nuclear más amplio en lugar de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia también debería tener en cuenta los arsenales nucleares de los miembros de la OTAN, Francia y Reino Unido.

Los defensores del control de armas lamentaron el fin del Nuevo START y advirtieron sobre la amenaza inminente de una nueva carrera armamentista.

“Si el gobierno de Trump continúa rechazando la diplomacia de control de armas nucleares con Rusia y decide aumentar el número de armas nucleares en el arsenal estratégico desplegado de Estados Unidos, solo llevará a Rusia a hacer lo mismo y alentará a China a acelerar su actual acumulación estratégica en un intento de mantener una capacidad de represalia nuclear estratégica frente a Estados Unidos”, dijo Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas en Washington. “Tal situación podría producir una acumulación nuclear trilateral peligrosa y prolongada durante años”.