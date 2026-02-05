Foro Económico de Davos inicia investigación contra su director ejecutivo por vínculos con Epstein

MADRID (EUROPA PRESS) - El Foro Económico Mundial (FEM) abrió este jueves una investigación independiente contra Borge Brende, exministro de Exteriores noruego y actual director ejecutivo de la organización, con sede en Davos (Suiza), por su vínculo con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"En 2019, informé a Klaus Schwab (fundador y exdirector ejecutivo del Foro) de mis contactos con Epstein. Se ha iniciado una investigación externa y espero con interés su conclusión. No puedo hacer más comentarios hasta que concluya", confirmó el propio Brende en declaraciones a la cadena noruega TV2.

La investigación, supuestamente solicitada por iniciativa propia, pretende aclarar las circunstancias alrededor de los correos electrónicos y mensajes de texto que han salido a la luz entre Brende y Epstein tras la difusión de más de 3 millones de archivos relacionados con la red de pedofilia que lideraba el magnate estadunidense.

El expresidente ejecutivo niega versión de Brende

Por su lado, Schwab, quien fundó el foro en 1971 y dejó su cargo como presidente ejecutivo en 2024, negó las afirmaciones de Brende de que informó internamente sobre sus contactos con Epstein y aseguró que considera emprender acciones legales por daños a su reputación en una carta enviada al diario suizo "Neue Zürcher Zeitung".

Brende, quien ha pedido perdón por lo sucedido y afirmó que debería haber revisado de forma más exhaustiva el historial de Epstein, cenó con el influyente multimillonario hasta en tres ocasiones en su domicilio en Nueva York, encuentros a los que acudieron también empresarios y otras figuras de la élite económica.

Los documentos muestran que permanecieron en contacto hasta poco antes de que fuera arrestado en 2019. El caso Epstein también ha afectado a otras personalidades importantes de Noruega, como la princesa heredera, Mette-Marit –quien tuvo una relación cercana con el magnate– o el exprimer ministro Thorbjorn Jagland, quien por aquel entonces era secretario general del Consejo de Europa.

Apertura de investigación contra Jagland

La Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales de Noruega anunció este mismo jueves una investigación formal contra Jagland para averiguar si recibió regalos o dinero mientras se encontraba en el cargo.

"Creemos que hay motivos razonables para investigar, ya que ocupó el cargo de jefe del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa durante el período cubierto por los documentos publicados", expresó el jefe del organismo, Pal Lonseth.

En este sentido, instó a las autoridades a iniciar un proceso para que deje de disfrutar de inmunidad como exjefe de una organización internacional. "La evaluación llevará tiempo", señaló, agregando que hay mucho material sobre el caso Epstein.