Trump afirma que las elecciones de EU “están amañadas” y son “fraudulentas”; pide reformarlas

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que las elecciones del país norteamericano "están amañadas" y son "fraudulentas y motivo de burla" y defendió la aprobación de una ley que, entre otras medidas, requiera la ciudadanía estadunidense y solo permita el voto por correo en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje.

"Las elecciones estadunidenses están amañadas, son fraudulentas y son motivo de burla en todo el mundo. O las arreglamos o dejaremos de tener un país", afirmó el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en redes sociales en la que esbozó una reforma electoral bautizada como "Ley Salvar Estados Unidos".

Al hilo, enumeró tres propuestas que incluyen la obligación para todos los votantes de "presentar una prueba de ciudadanía estadunidense para registrarse para votar" y de "mostrar su identificación de votante".

Además, también prohibiría el voto por correo, "excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje".

El magnate republicano aludió así al texto ya aprobado con el apoyo de su partido en la Cámara de Representantes bajo las siglas "SAVE" del lema, traducido al español, "Salvaguardar la Eligibilidad del Votante Estadunidense".

La ley apunta al fracaso

Con todo, la bancada republicana del Senado apenas cuenta con 53 escaños, por debajo del umbral necesario de 60, con lo que la propuesta de ley apunta a fracasar en la eventual votación, un desenlace que se habría evitado con la eliminación del filibusterismo –que obliga a alcanzar la mayoría de 60 escaños–, defendida por Trump en anteriores ocasiones pero con divisiones en el seno del Partido Republicano.

Pese esta situación, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, John Thune, ha afirmado que se realizará la votación, según informó la cadena NBC, si bien su par en la minoría demócrata, Chuck Schumer, indicó que hará "todo lo posible" para detener una ley que calificó de "abominación".

"Es como la segunda versión de las leyes de Jim Crow en todo el país", agregó, aludiendo al conjunto leyes vigentes hasta 1965 que imponían la segregación racial, principalmente en el sur de Estados Unidos.