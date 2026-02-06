Argentina crea la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir "falsedades" en medios de comunicación

MADRID, (EUROPA PRESS).- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial con el objetivo de "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de medios de comunicación y de la casta política".

En un comunicado, la recién creada entidad indicó que "informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta". "Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales", recoge el texto.

"Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración", sostuvo.

En este sentido, recalcó que, desde el primer día, el Gobierno "decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político". "Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos", añadió.

Por otra parte, las autoridades han negado que esta oficina busque "convencer ni imponer una mirada" sino "lograr que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos". "La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información", matizó.

La medida resulta similar a la adoptada el pasado mes de diciembre por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que anunció la creación de una plataforma para apuntar a medios de comunicación considerados "parciales". La web, bajo el nombre de 'Media Bias' busca, según el Gobierno, desmentir lo que considera noticias falsas y bulos sobre su propia gestión.