Comando Sur de EU destruye otra embarcación en el Pacífico y mata a dos personas

WASHINGTON (apro). – El Comando Sur de los Estados Unidos anunció la destrucción de una nueva embarcación en aguas de la zona Este del Océano Pacífico, el Pentágono indicó que el navío transportaba drogas y que durante la operación fueron eliminadas dos personas.

“El 5 de febrero bajo la dirección del general Francis L. Donovan la Fuerza Conjunta de Tarea Lanza del Sur llevó a cabo un ataque letal cinético contra una embarcación operada por una Organización Designada como Terrorista”, dio a conocer el Comando Sur.

Con este ataque son ya 37 embarcaciones las que ha destruido el Pentágono desde el 2 de septiembre de 2025 a la fecha.

“La (información) de inteligencia confirmó que el navío transitaba a lo largo de rutas conocidas del narcotráfico en el Este del Pacífico y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, matizó el Comando Sur en su mensaje colocado en la plataforma de X.

“Dos narco-terroristas fueron asesinados durante esta operación. Nadie de las fuerzas militares resultó herido”, concluye la develación del Comando Sur que está acompañada de un video de 12 segundos de duración en el que se puede ver la destrucción de una lancha.

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

Con las dos personas eliminadas por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos este jueves 5 de febrero, son ya 128 las que han sido ejecutadas extrajudicialmente por el Pentágono desde el 2 de septiembre.

El nuevo ataque ocurre a menos de 24 horas de que Pete Hegseth, secretario de Guerra del gabinete presidencial de Donald Trump, afirmara que precisamente ante la efectividad y letalidad de los ataques del Comando Sur en aguas del Caribe contra las presuntas narco-lanchas, algunos de los cárteles más importantes en la frontera sur han suspendido indefinidamente sus actividades de trasiego de narcóticos.

Lo realizado por el Comando Sur ahora en el Pacífico, como todos los ataques anteriores, carece de evidencias que corroboren que la carga de las 37 embarcaciones eran estupefacientes y que las 128 personas ejecutadas extrajudicialmente eran narco-terroristas.

La intervención del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico se dio luego de que Trump ante el fracaso de la DEA en su guerra contra las drogas, decidiera usar la fuerza militar para combatir a los proveedores de los narcóticos que se consumen en grandes cantidades en su país.