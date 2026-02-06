EU anuncia una ayuda de más de cinco millones de euros para Cuba

MADRID (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Estados Unidos anunció que destinará una ayuda de seis millones de dólares (algo más de cinco millones de euros) para Cuba, que será gestionada por la Iglesia Católica, en medio de la crisis en la isla ante la falta de hidrocarburos y las amenazas del presidente Donald Trump para forzar una negociación con La Habana.

"Aprovechando el éxito de la reciente alianza con la Iglesia Católica y Cáritas, la Administración Trump anuncia una ayuda adicional de seis millones de dólares para el pueblo cubano", señaló en un comunicado el Departamento de Estado, indicando que este monto se suma a otros tres millones de dólares (unos 2.5 millones de euros) entregados anteriormente.

La cartera dirigida por Marco Rubio apuntó que la ayuda será enviada desde Miami a través de paquetes que, una vez en la isla, serán "entregados por representantes de las parroquias locales". "Este método ha demostrado ser muy eficaz para garantizar que el fallido régimen cubano no pueda interferir o desviar la ayuda destinada a la población necesitada de la isla", defendió.

En esta línea, advirtió a las autoridades cubanas de que no hagan "ningún esfuerzo por interferir en la prestación de esta ayuda vital", asegurando que permanecerá "vigilante para detectar cualquier desvío o obstaculización de los esfuerzos de ayuda de Estados Unidos".

"El régimen deberá rendir cuentas ante Estados Unidos y su propio pueblo por cualquier interferencia", agregó, antes de aseverar que Washington "está dispuesto a aumentar aún más el apoyo directo al pueblo cubano".

El anuncio llega en una jornada en la que el presidente del país centroamericano, Miguel Díaz-Canel, se ha mostrado a favor de dialogar con Estados Unidos, si bien ha puesto como condición que estas conversaciones se lleven a cabo "sin presiones" y respetando la soberanía e independencia de la isla caribeña.

Esta semana, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado "sumamente preocupado" por la situación humanitaria en el país caribeño ante la necesidad de este de importar petróleo, una situación agravada en enero de este año con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente, Nicolás Maduro, lo que supuso también el corte del flujo de hidrocarburos de este país hacia Cuba.

A ello se suma que el inquilino de la Casa Blanca ha advertido de que impondrá nuevos aranceles a todo país que envíe crudo a La Habana, alegando el supuesto apoyo a organizaciones terroristas y a potencias extranjeras por parte del Ejecutivo de Díaz-Canel, que ha rechazado estas acusaciones.

En este nuevo escenario, múltiples países, organizaciones y figuras como el Papa León XIV han pedido diálogo, mientras las autoridades chinas han confirmado el envío de ayuda y el Gobierno de México ha asegurado su voluntad de asistir humanitariamente a Cuba.