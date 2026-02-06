Princesa de Noruega pide disculpas por sus contactos con Epstein

De izquierda a derecha: la princesa noruega Ingrid Alexandra, el príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit en vías a una cena formal en el palacio en Oslo, el 8 de abril del 2025. Foto: Fredrik Varfjell/NTB via AP

OSLO, Noruega (AP) — La princesa heredera de Noruega emitió una disculpa este viernes por la situación en la que ha puesto a la familia real mientras enfrenta el escrutinio sobre sus contactos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, como parte de una disculpa más amplia a todos aquellos a quienes ha “decepcionado”.

Las comunicaciones y contactos de la princesa heredera Mette-Marit con Epstein la han puesto en el centro de atención sumando críticas a la familia real, justo cuando su hijo está en un juicio por múltiples delitos, incluidos cargos de violación.

Varios cientos de menciones a la princesa heredera aparecieron en los archivos de Epstein. En 2019 expresó que lamentaba haber tenido contacto con el millonario pederasta, informaron los medios noruegos.

Los documentos, que incluyen intercambios de correos electrónicos, mostraron que Mette-Marit utilizó una propiedad de Epstein en Palm Beach, Florida, durante varios días en 2013. La emisora NRK informó que la estancia fue organizada a través de un amigo en común, lo cual fue confirmado posteriormente por la casa real.

El palacio real declaró este viernes que Mette-Marit quiere hablar sobre lo sucedido y explicarse con más detalle, pero no puede hacerlo en este momento. Añadió que se encuentra en una situación muy difícil y "espera comprensión ya que necesita tiempo para ordenar sus pensamientos".

También emitió una declaración de la propia princesa heredera, la segunda en una semana, en la que reiteró su profundo pesar por su amistad pasada con Epstein.

"Es importante para mí disculparme con todos aquellos a quienes he decepcionado", afirmó. "Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa a la persona que quiero ser. También pido disculpas por la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al rey y la reina".

El rey Harald, de 88 años, y los miembros de la realeza son generalmente populares en Noruega, pero el caso contra el hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ha sido un problema para la imagen de la familia desde 2024 y los últimos archivos de Epstein han agravado eso. Mette-Marit está casada con el príncipe heredero Haakon, el heredero al trono.

La publicación de documentos incluyó un correo electrónico de Mette-Marit a Epstein en noviembre de 2012 preguntando: "¿Es inapropiado que una madre sugiera dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf para el papel tapiz de mi hijo de 15 años?"

Él respondió: "Deja que ellos decidan", y aconsejó que la madre debería "mantenerse al margen".

Mette-Marit, de 52 años, dijo en una declaración emitida poco después de que se publicaran los archivos que "debo asumir la responsabilidad por no haber investigado más a fondo el pasado de Epstein, y por no haberme dado cuenta antes de qué tipo de persona era". Añadió: "Mostré un mal juicio y lamento haber tenido cualquier contacto con Epstein. Es simplemente embarazoso".

La princesa heredera no es la única noruega de alto perfil que enfrenta atención desfavorable derivada de los documentos sobre el millonario financiero y delincuente sexual Epstein publicados por el Departamento de Justicia estadunidense.

El Servicio de Investigación de Delitos Económicos de Noruega, una unidad mixta de policía y fiscales, anunció el jueves que investigará si se recibieron regalos, viajes o préstamos por parte del exprimer ministro Thorbjørn Jagland en relación con sus cargos.

Jagland fue primer ministro de Noruega entre 1996 y 1997. También ha presidido el Comité Nobel Noruego y fue secretario general del Consejo de Europa.

Los archivos revelaron años de contacto entre el político y Epstein. Los correos electrónicos indican que planeó visitar la isla de Epstein con su familia en 2014, cuando era presidente del comité Nobel, con un asistente de Epstein organizando los vuelos.

Las autoridades noruegas también están buscando levantar la inmunidad de Jagland, que disfruta debido a su pasado como diplomático. Su representante legal dijo a la emisora noruega NRK que Jagland está cooperando con la investigación.

El Foro Económico Mundial también anunció el jueves que estaba abriendo una revisión interna sobre su CEO Børge Brende para determinar su relación con Epstein, después de que los archivos indicaran que los dos habían cenado juntos varias veces e intercambiado mensajes. Brende fue ministro de Relaciones Exteriores de Noruega de 2013 a 2017.

Dijo a NRK que está cooperando con la investigación, que solo conoció a Epstein en entornos de negocios y que desconocía los antecedentes criminales de Epstein.

Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de abuso sexual de menores en sus hogares en Estados Unidos.